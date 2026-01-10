विज्ञापन
विशेष लिंक

चारों ओर पानी और हरी घास, फिर भी क्यों मर रही हजारों गायें!

ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में चारों ओर पानी और घास होने के बावजूद हजारों मवेशी भूख-प्यास से मर रहे हैं. बाढ़ के बाद की यह रहस्यमयी त्रासदी चिंता बढ़ा रही है.

Read Time: 3 mins
Share
चारों ओर पानी और हरी घास, फिर भी क्यों मर रही हजारों गायें!
हैरान कर देने वाला मंजर

ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक ऐसी भयावह और हैरान कर देने वाली त्रासदी सामने आई है, जिसने न सिर्फ किसानों बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है. चारों तरफ ताजा पानी, हरी-भरी घास और खुला आसमान होने के बावजूद हजारों गायें भूख और प्यास से दम तोड़ रही हैं.

कहां और कैसे हो रही है यह त्रासदी?

यह दर्दनाक स्थिति उत्तर-पश्चिम क्वींसलैंड के आउटबैक इलाके में देखने को मिल रही है. लगातार बारिश के कारण विशाल मैदानी इलाके डूब चुके हैं और जगह-जगह छोटे-छोटे टापू जैसे हिस्से बन गए हैं. इन्हीं टापुओं पर फंसे हुए हजारों मवेशी चारों ओर से ताजे बारिश के पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन वे पानी में उतरने से डर रहे हैं. उनके सामने घास उग रही है, लेकिन बीच में पानी होने के कारण वे वहां तक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे.

Latest and Breaking News on NDTV

यह बिल्कुल बेतुका लगता है...

द गार्जियन के मुताबिक,  स्थानीय पशुपालक एंगस प्रॉपस्टिंग का कहना है, यह सुनने में बिल्कुल बेतुका लगता है, लेकिन सच यही है कि गायें पानी से घिरी होने के बावजूद प्यास से मर रही हैं. उनका कहना है कि मवेशी इतने डर और सदमे में हैं कि वे अपने छोटे से टापू को छोड़ने को तैयार नहीं हैं. वे कहते हैं, वे भूखे मरना पसंद कर रहे हैं, लेकिन पानी में कदम रखने को तैयार नहीं. 

डर, सदमा और मानसिक टूटन

किसानों के मुताबिक, यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक संकट भी है. मवेशी कई दिनों से पानी और कीचड़ में खड़े हैं. उनका शरीर कमजोर हो चुका है और मानसिक रूप से वे पूरी तरह टूट चुके हैं. एक अन्य पशुपालक गाइ कीट्स कहते हैं, हम रोज़ बछड़ों को मरते देख रहे हैं. यह सब बहुत थका देने वाला और अंदर से तोड़ देने वाला है.

Latest and Breaking News on NDTV

2019 की डरावनी यादें फिर ताज़ा

यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो. साल 2019 में भी क्वींसलैंड में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें करीब 5 लाख मवेशी और भेड़ें डूबने, ठंड और भूख से मर गई थीं. स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इस बार नुकसान उससे कम हो सकता है, लेकिन अनुमान है कि अब तक 1 लाख तक मवेशी मर चुके हैं.

खतरा अभी टला नहीं

हालात और बिगड़ सकते हैं. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कोरल सागर में एक ट्रॉपिकल सिस्टम बन रहा है, जो साइक्लोन का रूप ले सकता है. अगर दोबारा भारी बारिश हुई, तो पहले से भीगे इलाकों में हालात और भयावह हो सकते हैं. यह त्रासदी सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है. किसान और पशुपालक मानसिक रूप से गहरे तनाव और सदमे में हैं. स्थानीय मेयर जॉन व्हार्टन कहते हैं, जब आप कीचड़ से निकलती लाशें देखते हैं, तो इंसान अंदर से सुन्न हो जाता है.

यह भी पढ़ें: फोन बंद, जेब खाली… फिर जो ऑटो ड्राइवर ने किया, कहानी पढ़कर नम हो जाएंगी आंखें

दिल्ली की सबसे ‘सुकून वाली' सरकारी नौकरी! 6 घंटे काम, SI जैसी सैलरी और सालभर छुट्टियां

कान में डाली सीक, नाक से निकाल दी! बच्चे का टैलेंट देख आप कहेंगे - भारत बिग्नर्स के लिए नहीं है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Queensland Cattle Deaths, Australia Flood Cattle, Cattle Dying Of Thirst
Get App for Better Experience
Install Now