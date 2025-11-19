पाकिस्‍तान के रक्षा मंत्री ख्‍वाजा आसिफ ने फिर अपना धमकाने वाला अंदाजा दिखाया. आमतौर पर तालिबान को धमकाने वाले आसिफ ने इस बार भारत को धमकाया है. उन्‍होंने कहा है कि पाकिस्‍तान, भारत के साथ युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकता है. आसिफ के अनुसार युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए देश पूरी तरह से अलर्ट की स्थिति में है. आसिफ की यह बात ऐसे समय में आई है जब लाल किला ब्‍लास्‍ट के पीछे एक बार फिर पाकिस्‍तान का हाथ होने के सबूत मिल रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एक रैली में दुश्‍मन को आगाह किया था जो भी इस ब्‍लास्‍ट में शामिल होगा उसे हरगिज बख्‍शा नहीं जाएगा.

आर्मी चीफ ने दिया बड़ा बयान

मंगलवार को समा टीवी को दिए इंटरव्‍यू में आसिफ ने कहा, 'हम किसी भी हालत में भारत की न तो उपेक्षा कर रहे हैं और न ही उन पर भरोसा कर रहे हैं. मेरे विश्लेषण के आधार पर, मैं भारत की ओर से किसी भी तरह के पूर्ण युद्ध या किसी भी शत्रुतापूर्ण रणनीति, जिसमें सीमा पर घुसपैठ या हमले (शायद अफगानिस्‍तान) शामिल हैं, की संभावना से इनकार नहीं कर सकता. हमें पूरी तरह सतर्क रहना होगा.' आसिफ की यह टिप्पणी भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को 88 घंटे का ट्रेलर कहे जाने के कुछ दिनों बाद आई है. द्विवेदी ने कहा था कि अगर स्थिति की मांग हुई तो सेनाएं उन्हें (पाकिस्तान को) पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से व्यवहार करना सिखाने के लिए तैयार हैं.

दो मोर्चों पर युद्ध की बात

10 नवंबर को राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में लाल किला के करीब कार ब्‍लास्‍ट में 15 लोगों की मौत हो गई थी. यह साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए खतरनाक हमले के बाद भारतीय धरती पर दूसरा बड़ा हमला था. राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस हमले को सुसाइड अटैक करार दिया था. इस महीने की शुरुआत में आसिफ ने पहले ही ज्‍यादा आक्रामक रुख अपनाने का संकेत दिया था.

उनका यह दावा था कि पाकिस्तान एक साथ आने वाले खतरों का सामना करने के लिए तैयार है. आसिफ ने एक और इंटरव्‍यू में कहा था, 'हम तैयार हैं; हम पूर्वी (भारत) और पश्चिमी (अफगानिस्‍तान) दोनों सीमाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं. अल्लाह ने पहले दौर में हमारी मदद की थी और वह दूसरे दौर में भी हमारी मदद करेगा.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर वे आखिरी दौर चाहते हैं तो हमारे पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है.'

तालिबान को बताया भारत का प्रॉक्‍सी

आसिफ की यह नई चेतावनी पाकिस्तान और अफगानिस्‍तान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में आई है. पिछले महीने, पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच भीषण झड़पें हुईं. इसकी वजह से दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है. आखिर में 19 अक्टूबर को तुर्की और कतर की मध्यस्थता से युद्धविराम हो सका. तालिबान के साथ जारी तनाव के बीच ही आसिफ ने दावा किया था कि भारत अफगानिस्‍तान से शुरू हुए हमलों में भूमिका निभा रहा है.

इसके साथ ही उन्‍होंने चेतावनी भी दी कि पाकिस्तान दो मोर्चों पर टकराव में उलझ सकता है. वहीं पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आसिफ का कहना था कि इस्लामाबाद और काबुल के बीच तनाव का मुख्य कारण भारत है और वह नहीं चाहता है कि दोनों पड़ोसी अपने विवादों को सुलझाएं. आसिफ ने एक और इंटरव्‍यू में कहा था कि अफगानिस्‍तान, भारत की तरफ से प्रॉक्‍सी वॉर जारी रखे है.

