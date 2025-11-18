पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस को एक भारतीय सिख महिला सरबजीत कौर को परेशान न करने का आदेश दिया है. सरबजीत ने इस्लाम धर्म अपनाया और एक स्थानीय मुस्लिम शख्‍स से शादी कर ली है. शादी के बाद उसने अपना नाम बदलकर नूर हुसैन कर लिया है. सरबजीत और इस शख्‍स की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी. सरबजीत की मानैं तो पाकिस्तानी युवक से निकाह करने के बाद से लाहौर पुलिस उन्‍हें तंग कर रही है. उन्‍हें इतना परेशान किया गया कि हारकर वह लाहौर हाई कोर्ट की शरण में पहुंची. पति-पत्नी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि पुलिस उन पर शादी तोड़ने का दबाव बना रही है.

क्‍या कहा है कौर ने

48 साल की सरबजीत कौर उन 2,000 सिख तीर्थयात्रियों में शामिल थीं, जो इस महीने की शुरुआत में गुरु नानक जयंती से जुड़े उत्सवों में शामिल होने के लिए भारत से वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान पहुंची थीं. तीर्थयात्री 13 नवंबर को घर लौट आए, लेकिन कौर लापता पाई गईं. लाहौर के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बाद में बताया कि कौर ने 4 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचने के एक दिन बाद, लाहौर से करीब 50 किलोमीटर दूर शेखूपुरा जिले के नासिर हुसैन से शादी कर ली.

उसी दिन जब तीर्थयात्री ननकाना साहिब गए, तो कौर सभा में शामिल नहीं हुईं और हुसैन के साथ शेखूपुरा पहुंच गईं. मंगलवार को, कौर और हुसैन ने लाहौर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर शिकायत की कि पुलिस ने शेखूपुरा के फारूकाबाद स्थित उनके घर पर अवैध रूप से छापा मारा और उन पर शादी तोड़ने का दबाव डाला.

हाई कोर्ट ने क्‍या कहा

लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने पुलिस को याचिकाकर्ताओं को परेशान करना बंद करने का आदेश दिया. कौर ने कहा कि उन्होंने कहा कि उनके पति पाकिस्तान के नागरिक हैं और उन्होंने अपना वीजा बढ़ाने और पाकिस्तानी नागरिकता हासिल करने के लिए भारतीय मिशन से संपर्क किया है. सोशल मीडिया पर प्रसारित आई एक वीडियो क्लिप में, उन्होंने कहा कि वह हुसैन को पिछले नौ सालों से फेसबुक के जरिए जानती हैं.

शादी के मकसद से आईं लाहौर

सरबजीत ने कहा, 'मैं तलाकशुदा हूं और हुसैन से शादी करना चाहती थी; इसलिए मैं इसी मकसद से यहां आई हूं.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें और उनके पति को पुलिस और अज्ञात लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है. निकाह समारोह से पहले कौर को एक मुस्लिम नाम, नूर, दिया गया. उन्होंने कहा, 'मैंने हुसैन से खुशी-खुशी शादी की. कौर भारत के कपूरथला जिले के अमानीपुर गांव की मूल निवासी हैं. पुलिस के अनुसार, भारत के पंजाब में उनके लापता होने की जांच की जा रही है. पहले बताया गया था कि कौर का पति पिछले कई सालों से विदेश में रह रहा है. उनके दो बेटे हैं.

