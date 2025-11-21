पाकिस्तान में बड़ा धमाका, पूरी इमारत ढह गई, 15 लोगों की मौत

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में शुक्रवार, 21 नवंबर को एक कारखाने के अंदर गैस विस्फोट होने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार कमिश्नर ऑफिस की ओर से एक बयान जारी कर इनकी जानकारी दी गई है. यह धमाका इतना जोरदार था कि न सिर्फ कारखाने की पूरी बिल्डिंग गिरी बल्कि पास के घरों की छत भी गिर गई.

इस रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले, रेस्क्यू 1122 ने अपने बयान में कहा था कि घटना सुबह-सुबह हुई जब कारखाने का बॉयलर फट गया, जिससे इमारत और आसपास की संरचनाए ढह गईं. हालांकि, बाद में इस टीम ने बताया कि विस्फोट के पीछे की वजह गैस लीक थी. फैसलाबाद के कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर के ऑफिस द्वारा जारी बयान में भी यही वजह बताई गई है.

बयान में कहा गया है कि धमाका इतना जोरदार था कि इलाके के सात घर भी प्रभावित हुए हैं. रेस्क्यू 1122 के अनुसार, विस्फोट के कारण कारखाने की छत और आस-पास के घरों की छत ढह गई. वहीं कमिश्नर ऑफिस के बयान में कहा गया है कि मलबे से 15 शव निकाले गए हैं, जो रेस्क्यू 1122 द्वारा पहले बताई गई 10 मौतों की संख्या से पांच अधिक है.

बयान के मुताबिक, घायलों में से 10 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है. जबकि तीन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. बयान में कहा गया है कि घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया जा रहा है.

पंजाब की मुख्यमंत्री और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया है. बयान में कहा गया है कि उन्होंने शोक में डूबे परिवारों के लिए संवेदना जताई है और फैसलाबाद कमिश्नर से घटना पर रिपोर्ट मांगी है.