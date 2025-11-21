विज्ञापन
विशेष लिंक

पाकिस्तान में बड़ा धमाका, पूरी इमारत ढह गई, 15 लोगों की मौत

Pakistan Blast: धमाका इतना जोरदार था कि न सिर्फ कारखाने की पूरी बिल्डिंग गिरी बल्कि पास के घरों की छत भी गिर गई.

Read Time: 2 mins
Share
पाकिस्तान में बड़ा धमाका, पूरी इमारत ढह गई, 15 लोगों की मौत
  • पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक कारखाने में गैस लीक से हुए विस्फोट में कम से कम पंद्रह लोगों की मौत हुई है
  • धमाका इतना शक्तिशाली था कि कारखाने की बिल्डिंग और आसपास के सात घरों की छतें गिर गईं
  • रेस्क्यू 1122 ने बताया कि विस्फोट की शुरुआत कारखाने के बॉयलर फटने से हुई थी, बाद में गैस लीक कारण बताया गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में शुक्रवार, 21 नवंबर को एक कारखाने के अंदर गैस विस्फोट होने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार कमिश्नर ऑफिस की ओर से एक बयान जारी कर इनकी जानकारी दी गई है. यह धमाका इतना जोरदार था कि न सिर्फ कारखाने की पूरी बिल्डिंग गिरी बल्कि पास के घरों की छत भी गिर गई.

इस रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले, रेस्क्यू 1122 ने अपने बयान में कहा था कि घटना सुबह-सुबह हुई जब कारखाने का बॉयलर फट गया, जिससे इमारत और आसपास की संरचनाए ढह गईं. हालांकि, बाद में इस टीम ने बताया कि विस्फोट के पीछे की वजह गैस लीक थी. फैसलाबाद के कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर के ऑफिस द्वारा जारी बयान में भी यही वजह बताई गई है.

बयान में कहा गया है कि धमाका इतना जोरदार था कि इलाके के सात घर भी प्रभावित हुए हैं. रेस्क्यू 1122 के अनुसार, विस्फोट के कारण कारखाने की छत और आस-पास के घरों की छत ढह गई. वहीं कमिश्नर ऑफिस के बयान में कहा गया है कि मलबे से 15 शव निकाले गए हैं, जो रेस्क्यू 1122 द्वारा पहले बताई गई 10 मौतों की संख्या से पांच अधिक है.

बयान के मुताबिक, घायलों में से 10 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है. जबकि तीन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. बयान में कहा गया है कि घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय जांच दल का गठन किया जा रहा है.

पंजाब की मुख्यमंत्री और पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया है. बयान में कहा गया है कि उन्होंने शोक में डूबे परिवारों के लिए संवेदना जताई है और फैसलाबाद कमिश्नर से घटना पर रिपोर्ट मांगी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, Pakistan Blast, Pakistan News
Get App for Better Experience
Install Now