PAK सेना मुझे न्योता देकर बुलाती है... पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी ने खुद खोली मुनीर की पोल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकी और भारत के मोस्ट वॉन्टेड टेररिस्ट सैफुल्लाह कसूरी का ये खुलासा पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के उन दावों की धज्जियां उड़ाता है, जिनमें वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के खोखले दावे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर करते रहते हैं.

  • पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का एक नया वीडियो आया है
  • इस वीडियो में कसूरी दावा कर रहा कि पाकिस्तानी सेना अपने शहीद सैनिकों के जनाजे में नमाज के लिए उसे बुलाती है
  • दिसंबर में साउथ वजीरिस्तान में एक पाकिस्तानी सैनिक के जनाजे में सैफुल्लाह के नमाज पढ़ाने का वीडियो आया था
आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने उजागर हो गया है. पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का एक चौंकाने वाला वीडियो आया है. इसमें वह खुलेआम एक स्कूल में बच्चों को संबोधित करते दिख रहा है बल्कि ये दावा भी करता नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए खुद उसे न्योता देकर बुलाती है. 

आतंकी ने खोली पाकिस्तान सरकार के दावों को पोल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकी और भारत के मोस्ट वॉन्टेड टेररिस्ट का ये खुलासा पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के उन दावों की धज्जियां उड़ाता है, जिनमें वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के खोखले दावे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर करते रहते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल सैफुल्लाह के इस वीडियो की एनडीटीवी पुष्टि नहीं करता. 

स्कूल में बच्चों के सामने दिया भाषण 

लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का ये वीडियो मुल्तान के एक हाईस्कूल का बताया जा रहा है. इस वीडियो में वह खुलेआम पाकिस्तान की सेना और सरकार के साथ अपने नापाक संबंधों का कच्चा चिट्ठा खोलता दिख रहा है. कसूरी दावा करता है कि  पाकिस्तानी सेना अपने शहीद हुए सैनिकों के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए उसे न्योता देकर बुलाती है. 

सैनिक के जनाजे की नमाज अदा की थी

गौरतलब है कि दिसंबर में पाकिस्तान के साउथ वजीरिस्तान में एक पाकिस्तानी सैनिक के जनाजे का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने शामिल होकर जनाजे की नमाज अदा की थी. दिसंबर में ही सैफुल्लाह का 3 घंटे लंबा एक और वीडियो आया था, जिसमें वह लश्कर की सभा को संबोधित कर रहा था. इस फेसबुक लाइव का वीडियो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया था. इस राजनीतिक पार्टी को आतंकी हाफिज सईद का समर्थन हासिल है.

लश्कर मुख्यालय के लिए सरकार ने दिया फंड

वीडियो में सैफुल्लाह कसूरी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए लश्कर के मुख्यालय को लेकर भी बड़ा दावा किया. उसने बताया कि मुरिदके में उनके मुख्यालय को दोबारा खड़ा करने के लिए पाकिस्तान की सरकार और सेना ने भारी फंड मुहैया कराया है. 

भारत के खिलाफ उगला जहर

वीडियो में लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह डींगे मारता दिख रहा है कि भारत उसकी मौजूदगी से थर्राता है और भारतीय एजेंसियां उसके डर के साये में जी रही हैं.  उसने गीदड़भभकी देते हुए दावा किया कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर की नदियां और बांध उनके कब्जे में होंगे. भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कसूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी चेतावनी दी और कहा कि लश्कर के इरादे अब भी फौलादी हैं.

पाकिस्तानी सेना और आतंकी गठजोड़ उजागर

इस वीडियो ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में सेना और खूंखार आतंकियों के बीच का गठजोड़ अब पर्दे के पीछे नहीं बल्कि सरकार की सरपरस्ती में खुलकर चल रहा है. सबसे ज्यादा चिंता की बात ये है कि पहलगाम हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान लेने वाले इस आतंकी को पाकिस्तान के एक स्कूल में बच्चों के सामने बोलने का मंच दिया गया. जिन बच्चों के हाथों में पेन और किताबें होनी चाहिए, वहां एक आतंकवादी भारत के खिलाफ नफरत का पाठ पढ़ा रहा है. 

Saifullah Kasuri, Saifullah Kasuri Pak Army Link, Pakistan
