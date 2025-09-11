सुशीला कार्की की कुल कितनी संपत्ति है? जो बन सकती हैं नेपाल की अंतरिम पीएम

नेपाल में युवाओं के हिंसक प्रदर्शन ने सत्ता को उखाड़ फेंका है. Gen-Z प्रोटेस्ट के बीच पीएम केपी ओली समेत तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और ज्यादातर नेपाल छोड़कर भाग चुके हैं. अब प्रदर्शनकारियों की तरफ से नेपाल की सेना के सामने एक नाम रखा गया है, जिसे वो अंतरिम पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं. ये नाम नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का, जिन्हें अब नेपाल की सत्ता सौंपी जा सकती है. आइए जानते हैं कि सुशीला कार्की की नेटवर्थ कितनी है और उनका पूरा करियर कैसा रहा है.

कौन हैं सुशीला कार्की?

सुशीला कार्की का जन्म नेपाल के रूरल इलाके में हुआ था, उनके पिता खेती का काम करते थे.

पूर्व सीजेआई कार्की ने महेंद्र मोरंग कैंपस से बीए किया है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमए (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री ली है.

कुछ वक्त तक टीचिंग करने के बाद सुशीला कार्की ने 1980 में लॉ की पढ़ाई शुरू की.

सुशीला कार्की ने वकालत के पेशे में कदम रखा और मानवाधिकार के मामलों को उठाने का काम किया.

साल 2009 में कार्की को नेपाल सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज नियुक्त किया गया, जिसके बाद 2010 में वो परमानेंट जज बनीं.

सुशीला कार्की 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनीं, जिसके बाद 2017 में उन्हें पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया.

प्रचंड की पोती, देउबा की बहू... कुछ ऐसी है नेपाल के नेपो किड्स की लग्जरी लाइफ, देखें पूरी लिस्ट

कितनी है संपत्ति?

नेपाल में प्रदर्शनकारी सबसे ज्यादा उन लोगों पर भड़के हैं, जिन्होंने अथाह संपत्ति कमाई है. ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि जिसे युवा अपना नेता चुन रहे हैं, उनकी कुल संपत्ति कितनी है. दरअसल सुशीला कार्की ने अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उनकी संपत्ति 10 से 20 लाख तक हो सकती है. कार्की को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर पेंशन मिलती है और उनकी लिखी किताबों से भी रॉयल्टी आती है.

ईमानदार छवि और सख्त रवैया

सुशीला कार्की को उनकी ईमानदार छवि और सख्त रवैये के लिए जाना जाता है. सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए उन्होंने कई अहम और बड़े फैसले सुनाए, जिससे सरकारें भी उनके खिलाफ रहीं. नेपाल में कार्की लाखों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा की तरह हैं.