भारतीय राजदूत ने नेपाल की पीएम कार्की को दिया प्रधानमंत्री मोदी का 'खास' संदेश

नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से यहां सिंह दरबार स्थित उनके ऑफिस में मंगलवार को मुलाकात की. श्रीवास्तव ने कार्की को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश दिया. नेपाल के विदेश मंत्रालय ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया कि राजदूत श्रीवास्तव ने पीएम मोदी की ओर से अपने नेपाली समकक्ष को अंतरिम सरकार की नेता के रूप में उनकी नियुक्ति पर दिया गया बधाई संदेश दिया.
क्या है पीएम मोदी का संदेश
अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग और मैत्री के घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की.' कार्की रविवार को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं.
H. E. Mr. Naveen Srivastava, Ambassador of India, paid a courtesy call on Rt. Hon'ble Prime Minister Mrs. Sushila Karki at her office in Singha Durbar today.— MOFA of Nepal 🇳🇵 (@MofaNepal) September 16, 2025
Ambassador Srivastava conveyed the congratulatory message from Hon. Prime Minister of India Shri Narendra Modi to the… pic.twitter.com/8WGi7XhMYS
इसके साथ ही, भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर सरकारी प्रतिबंध को लेकर युवाओं के विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के इस्तीफे के पश्चात कई दिनों से जारी राजनीतिक अनिश्चितता का अंत हो गया. नई सरकार को पांच मार्च, 2026 को नया चुनाव कराना है.
इससे अलग राजधानी काठमांडू में पिछले हफ्ते जेन-जी विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए प्रदर्शनकारियों का मंगलवार को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया जिसमें नवनियुक्त सरकारी मंत्री भी शामिल हुए. सोमवार को हुई नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में घोषणा की गई थी कि 8 और 9 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों को 'शहीद' कहा जाएगा.
