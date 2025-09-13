नेपाल की PM बनने के बाद कितनी होगी सुशीला कार्की की सैलरी? ये मिलेंगी सुविधाएं

Nepal PM Salary : नेपाल इन दिनों गहरे राजनीतिक संकट से गुजर रहा है. जेन-जेड के विद्रोह और लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बाद संसद और सरकार को भंग कर दिया गया. इस उथल-पुथल के बीच देश ने इतिहास रचते हुए पहली बार किसी महिला को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना है. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की अब नेपाल की कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगी और नई सरकार बनने तक देश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी. उनका ये सिलेक्शन न केवल नेपाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है, बल्कि ये महिलाओं की नेतृत्व क्षमता का भी मजबूत संदेश देता है.

सुशीला कार्की को बतौर अंतरिम पीएम मिलेगी इतनी सैलरी

नेपाल की मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर के अनुसार प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की को 94 हजार 280 रुपए मासिक वेतन मिलेगा. इसमें 77 हजार 280 रुपए बेसिक सैलरी होगी. इसके अलावा 2 हजार रुपए महंगाई भत्ता, 5 हजार रुपए ट्रांसपोर्ट भत्ता और 10 हजार रुपए आतिथ्य भत्ता यानी मेहमानों की खातिरदारी भी शामिल होगा.

सैलरी के अलावा भी कई सुविधाएं

सैलरी के अलावा सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कई अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी. उन्हें महीने भर के लिए 300 लीटर पेट्रोल और 3 हजार रुपए का डेली यात्रा भत्ता दिया जाएगा. इसके साथ ही उनके कामकाज के लिए 34 लोगों की एक टीम भी होगी जिसमें सचिव, सलाहकार और बाकी सहयोगी स्टाफ शामिल होंगे.

जस्टिस से प्रधानमंत्री तक का सफर

प्रधानमंत्री बनने से पहले सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस थीं. उस समय उन्हें बतौर मासिक सैलरी 1,02,293 रुपए मिलते थे. जस्टिस से प्रधानमंत्री तक का उनका यह सफर बेहद प्रेरणादायक माना जा रहा है और ये इस बात का उदाहरण है कि कठिन समय में भी एक महिला मजबूत नेतृत्व की जिम्मेदारी उठा सकती है.

महिलाओं के लिए बनीं मिसाल

सुशीला कार्की का नाम नेपाल की राजनीति और समाज सेवा में एक मिसाल के तौर पर लिया जा रहा है. उन्होंने न केवल न्यायपालिका में बल्कि अब कार्यपालिका में भी वुमन एंपावरमेंट का नया उदाहरण पेश किया है.ऐसे में जब नेपाल काफी उथल पुथल से गुजर रहा है, देश एक महिला के नेतृत्व में एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है.