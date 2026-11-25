प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 दिसंबर को कनाडा की यात्रा पर रहेंगे. इस यात्रा से भारत और कनाडा के रिश्तों को नई ऊर्जा मिल सकती है. यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच होने वाली बातचीत में कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) अहम मुद्दा हो सकता है.

इस यात्रा को लेकर NDTV को दिए इंटरव्यू में ओंटारियो के व्यापार मंत्री विक्टर फेडेली ने उम्मीद जताई कि दोनों देश इस साल के आखिर तक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे सकते हैं.

उन्होंने इसे कई सालों के राजनयिक तनाव के बाद दोनों के बीच कारोबारी रिश्तों को गहरा करने का एक अहम अवसर बताया.

फेडेली ने NDTV से कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी के लिए यह एक अच्छा मौका है कि वे दोनों देशों को फिर से करीब लाएं और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं. हमें उम्मीद है कि दोनों देशों की सरकारें मिलकर एक सफल समझौता करेंगी.'

ओंटारियो के लिए क्यों अहम है CEPA

फेडेली ने कहा कि यह समझौता ओंटारियो के लिए खास तौर पर अहम होगा. ओंटारियो कनाडा की सबसे बड़ी प्रांतीय अर्थव्यवस्था है, जहां देश की लगभग 40 फीसदी आबादी रहती है.

यह प्रांत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन सेंटर है, जिसमें एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में ताकत है.

उन्होंने कहा, 'हम ओंटारियो प्रांत में ज्यादातर चीजें बनाते हैं - प्लेन, ट्रेन, सब ओंटारियो में बनते हैं.'

उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रेड समझौता प्रांत के मौजूदा इंटरनेशनल ट्रेड अरेंजमेंट्स को और मजबूत करेगा.

2030 तक 70 अरब डॉलर का लक्ष्य

प्रस्तावित CEPA और भी अहम हो जाता है क्योंकि भारत और कनाडा 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 70 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं.

इस समझौते से मार्केट एक्सेस बेहतर होने, निवेश को बढ़ावा मिलने और कारोबारियों को अलग-अलग सेक्टर्स में ज्यादा भरोसा मिलने की उम्मीद है.

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2023 के बाद बिगड़े रिश्तों की पृष्ठभूमि

कूटनीतिक पृष्ठभूमि अभी भी अहम है. 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद रिश्ते तेजी से बिगड़ गए थे.

इसके बाद कनाडाई अधिकारियों ने भारतीय सरकारी एजेंटों से लिंक के बेबुनियाद आरोप लगाए, जिन्हें भारत ने खारिज कर दिया था. इस विवाद के कारण कूटनीतिक विवाद हुआ और हाई-लेवल बातचीत लंबे समय तक रुकी रही.

इसके बाद से दोनों सरकारों ने सामान्यीकरण की दिशा में काम किया है. कार्नी की मार्च 2026 में भारत यात्रा ने नए सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने और CEPA वार्ता की औपचारिक शुरुआत में मदद की.

वार्ता का छठा दौर 20 नवंबर को नई दिल्ली में पूरा हुआ, जिसमें गुड्स, सर्विसेज, रूल्स ऑफ ओरिजिन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पर चर्चा हुई. समझौता अभी बातचीत में है और दोनों पक्ष साल के अंत तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रख रहे हैं.

ओंटारियो बना भारतीय कंपनियों का गेटवे

फेडेली के लिए, नए सिरे से जुड़ाव पहले से ही कारोबारी भरोसे में बदल रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी हाल की भारत यात्रा में यह साफ दिखा कि भारतीय कंपनियां अब ओंटारियो को कैसे देख रही हैं. वे इसे उत्तरी अमेरिकी बाजारों का गेटवे मान रही हैं.

उन्होंने कहा, 'जब उन्हें उत्तरी अमेरिका में पैर जमाने की की जरूरत होती है, तो वे सीधे ओंटारियो की ओर देखते हैं.'

मंत्री ने कनाडा की इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजिशनिंग को मजबूत करने में कार्नी और ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड दोनों के नेतृत्व का श्रेय दिया. उन्होंने यह भी कहा कि कूटनीतिक तनाव के दौरान भी ओंटारियो ने भारत से जुड़ाव बनाए रखा.

उन्होंने कहा, 'हम 2018 से साल में दो बार आए हैं. उन मुश्किल समय में भी, हम आते रहे और हमने कहा, देखिए, हम भू-राजनीतिक मुद्दों को दोनों संघीय सरकारों पर छोड़ देंगे. हम यहां आस्तीन चढ़ाकर काम करने आए हैं.'

उन्होंने बताया कि भारत के साथ ओंटारियो का दोतरफा व्यापार आठ साल में 88 फीसदी बढ़ा है, जबकि 2018 में एक दशक में व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था. प्रांत के नई दिल्ली और मुंबई में ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं और बढ़ते कारोबारी जुड़ाव को सपोर्ट करने के लिए बेंगलुरु क्षेत्र में तीसरे ऑफिस पर विचार किया जा रहा है.

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टेक, AI और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग

ट्रेड वॉल्यूम से आगे, फेडेली ने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को सहयोग के तत्काल क्षेत्र बताया. उन्होंने ओंटारियो और भारत को नेचुरल पार्टनर बताया, खासकर तब जब भारतीय टेक कंपनियां अपने ऑपरेशन को शिफ्ट किए बिना इंटरनेशनल विस्तार चाहती हैं.

उन्होंने कहा, 'टेक, टेक, टेक, वाकई अहम है' और टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को बड़े मौके वाले सेक्टर बताया.

हालांकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इस साझेदारी का एक निर्णायक स्तंभ बन सकता है. फेडेली ने ओंटारियो के रिसर्च इकोसिस्टम को हाईलाइट किया, जिसमें 1,600 AI कंपनियां, AI मास्टर्स प्रोग्राम में नामांकित 1,700 छात्र और पिछले साल 17,000 नए AI कर्मचारी शामिल हैं.

उन्होंने आधुनिक मशीन लर्निंग के विकास से जुड़े नोबेल पुरस्कार विजेता कंप्यूटर वैज्ञानिक जेफ्री हिंटन के ओंटारियो के AI इकोसिस्टम में योगदान का भी जिक्र किया.

उन्होंने कहा, 'दोनों देशों के साथ और काम करने की जरूरत है, खासकर हमारे छोटे और मध्यम उद्यमों में. वे इससे डर नहीं सकते. यह एक केंद्रीय हिस्सा होना चाहिए.'

उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय और कनाडाई कंपनियों को पारंपरिक IT आउटसोर्सिंग से आगे बढ़कर जॉइंट रिसर्च, इनोवेशन और कमर्शियलाइजेशन की ओर बढ़ना चाहिए.

ओंटारियो का टोरंटो बिजनेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पहले से ही एक्सचेंज को बढ़ावा दे रहा है, भारतीय स्टार्टअप्स को कनाडा लाकर संभावित खरीदारों से मिला रहा है और बाजार को समझा रहा है.

फेडेली ने कहा कि उन्होंने भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को उन भारतीय स्टार्टअप्स का संकलन सौंपा है, जिन्होंने ऐसे परिचयों के जरिए ओंटारियो में विस्तार किया है.

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डिफेंस और एयरोस्पेस में जॉइंट वेंचर का मौका

डिफेंस और एयरोस्पेस सहयोग के एक और संभावित क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं. फेडेली के मुताबिक, ओंटारियो में लगभग 300 डिफेंस कंपनियां हैं, लेकिन कनाडा को जो कुछ चाहिए, वह सब वह नहीं बनाता है. उन्होंने भारत के मेक इन इंडिया के इरादों को कनाडा की घरेलू खरीद जरूरतों के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए जोड़ने का मौका देखा.

उन्होंने कहा, 'जॉइंट वेंचर के लिए एक बड़ा मौका होना चाहिए. भारत में बनाना, मेक इन इंडिया, और बाय कनाडा.'

उन्होंने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एयरोस्पेस कंपोनेंट्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में मौकों की ओर इशारा किया.

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क्रिटिकल मिनरल्स में 500 मिलियन डॉलर का फंड

क्रिटिकल मिनरल्स एक और रणनीतिक आयाम दे सकते हैं. फेडेली ने कहा कि ओंटारियो के पास लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन के लिए जरूरी मिनरल्स हैं, जिनमें लिथियम और निकेल शामिल हैं.

प्रांत ने प्रोसेसिंग क्षमताओं को सपोर्ट करने और इंटरनेशनल पार्टनर्स को आकर्षित करने के लिए 500 मिलियन डॉलर का क्रिटिकल मिनरल्स फंड बनाया है.

भारतीय कंपनियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा, 'आइए और हमसे जुड़िए, और हम मिनरल लेंगे और उन्हें एक साथ प्रोसेस करेंगे.'

ओंटारियो का बिजनेस माहौल

फेडेली ने ओंटारियो के बिजनेस माहौल को भी पेश किया, जिसमें टैक्स में कटौती, कुशल ग्रेजुएट्स और क्लीन एनर्जी तक पहुंच का हवाला दिया.

उन्होंने कहा कि प्रांत हर साल लगभग 120,000 STEM ग्रेजुएट्स पैदा करता है और फोर्ड सरकार के सत्ता में आने के बाद से एक मिलियन अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला है. इन आंकड़ों को मंत्री ने ओंटारियो की निवेश अपील के सबूत के तौर पर पेश किया.

छोटे कारोबारों के लिए, उन्होंने कहा कि ओंटारियो के ट्रेड ऑफिस पार्टनर्स की पहचान करने और कनाडाई बाजार को समझने में बड़ी भूमिका निभाएंगे, खासकर तब जब द्विपक्षीय वाणिज्यिक गतिविधि बढ़ेगी.

फेडेली को सबसे ज्यादा क्या चाहिए?

फिर भी, जब उनसे पूछा गया कि मोदी की कनाडा यात्रा से उन्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, तो फेडेली ने एक ऐसा जवाब दिया जो निवेश घोषणाओं और व्यापार के आंकड़ों से परे था.

उन्होंने कहा, 'मैं वाकई यही देखना चाहता हूं कि भारत और ओंटारियो या कनाडा के कारोबारियों में सिर्फ भरोसे की भावना हो. बस इसे देखें और कहें, 'यह हमारा एक साथ समय है. चलो इसका सबसे अच्छा फायदा उठाते हैं.'

उन्होंने अपने गृहनगर नॉर्थ बे के बदलते सामाजिक परिदृश्य की ओर भी इशारा किया, जहां 6 मिलियन डॉलर का क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है, जो बढ़ते भारतीय समुदाय और प्रांत के बढ़ते पीपल-टू-पीपल कनेक्शन को दर्शाता है.

फेडेली के NDTV इंटरव्यू का संदेश यह है कि प्रस्तावित CEPA सिर्फ टैरिफ कम करने या निर्यात बढ़ाने के बारे में नहीं है. मोदी की दिसंबर यात्रा नजदीक आने और बातचीत के अहम चरण में पहुंचने के साथ, दोनों देशों के पास निवेश, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस और मजबूत सप्लाई चेन के इर्द-गिर्द एक रिश्ता बनाने का मौका है.

क्या यह महत्वाकांक्षा एक संपन्न समझौते और ठोस कारोबारी प्रतिबद्धताओं में बदलेगी, यह कूटनीतिक रीसेट की एक अहम परीक्षा होगी. ओंटारियो के लिए, फेडेली ने साफ किया कि भारत को अब सिर्फ एक व्यापारिक भागीदार के रूप में नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक आर्थिक भागीदार के रूप में देखा जा रहा है.