आज का दिन किस राशि के जातकों के लिए खुशियां लेकर आने वाला है और किसे आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है? किसी को कारोबार में लाभ मिलने के संकेत हैं तो किसी को परिवार और कार्यक्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ग्रह-नक्षत्रों की चाल के आधार पर जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल. साथ ही जानें आपका शुभ रंग, भाग्यशाली अंक और दिन को बेहतर बनाने के लिए ज्योतिषीय उपाय.

मेष राशि

आज का दिन आर्थिक मामलों में आपके लिए अच्छा रह सकता है. बिजनेस में मुनाफा मिलने की संभावना है और कार्यक्षेत्र में जूनियर कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा. हालांकि कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं. शेयर बाजार में निवेश करने वालों को सावधानी बरतनी होगी. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम और वैवाहिक जीवन भी सुखद रह सकता है.

शुभ रंग: लाल

भाग्यशाली अंक: 34

उपाय: आर्थिक समृद्धि के लिए अपने पूजा स्थल में शंख रखें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें.

वृषभ राशि

आज का दिन सामान्य रहने वाला है. संतान के करियर को लेकर आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं. परिवार से जुड़ा कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें. पुराने निवेश से फायदा मिलने की संभावना है. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके विचारों को प्रभावित कर सकती है. जीवनसाथी के साथ बाातचीत में संयम रखें, वरना बेवजह मतभेद हो सकते हैं.

शुभ रंग: हरा

भाग्यशाली अंक: 21

उपाय: करियर और कारोबार में तरक्की की कामना से जरूरतमंदों को लाल वस्त्र दान करें.

मिथुन राशि

आज आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. कुछ विरोधी आपके काम में बाधा डाल सकते हैं. हालांकि कोई पुरानी चिंता दूर होने से राहत मिलेगी. भाई-बहनों का सहयोग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति या आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है. जीवनसाथी के साथ भाावनात्मक बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे.

शुभ रंग: बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 23

उपाय: सौभाग्य की कामना से गाय को ज्वार खिलाएं.

कर्क राशि

आज लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं. बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. प्रेम जीवन में नई ताजगी आएगी, लेकिन सेहत को लेकर लापरवाही न करें. परिवार के किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. निवेश के मामले में सोच-समझकर फैसला लें. वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

शुभ रंग: भूरा

भाग्यशाली अंक: 11

उपाय: जरूरतमंद लोगों को पानी पिलाएं या पानी का इंतजाम करवाएं.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रह सकता है. विद्यार्थियों को गुरुजनों का सहयोग मिलेगा. वाहन में खराबी के कारण खर्च बढ़ सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. आर्थिक मामलों में चिंता करने के बजााय शांत रहकर फैसले लें. प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी, लेकिन वैवाहिक रिश्ते में विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा.

शुभ रंग: काला

भाग्यशाली अंक: 3

उपाय: आर्थिक उन्नति की कामना से शराब और मांसाहारी भोजन से परहेज करें.

कन्या राशि

आज आपको एक साथ कई कामों की जिम्मेदारी मिल सकती है. इससे व्यस्तता बढ़ेगी. माता-पिता की सेवा में समय बिताएंगे और संतान की तरक्की से खुश होंगे. किसी शारीरिक परेशानी को नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से सलाह लें. आर्थिक मामलों में उधार चुकाने का दबाव रह सकता है. साझेदारी में नया काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें.

शुभ रंग: काला

भाग्यशाली अंक: 34

उपाय: करियर की बाधाएं दूर करने के लिए भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लें.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. नए प्रयासों में सफलता मिल सकती है और तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं. विदेश से जुड़े कारोबार में शुभ समााचार मिलने की संभावना है. धन संबंधी परेशानियां भी कम हो सकती हैं. नया वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताने और पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा.

शुभ रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: आर्थिक स्थिरता की कामना से सफेद खरगोश को दाना डालें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन सामान्य रह सकता है. मकान या घर खरीदने के लिए लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है. कोई मनोकामना पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा. बिजनेस में जीवनसाथी की सलाह काम आ सकती है. आर्थिक मामलों में कोई नया समझौता फायदेमंद हो सकता है. हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से थोड़ा तनाव महसूस कर सकते हैं.

शुभ रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 21

उपाय: करियर में तरक्की की कामना से घर के प्रवेश द्वार पर सात कीलें ठोकने का ज्योतिषीय उपाय बताया गया है.

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धनु राशि

आज का दिन मौज-मस्ती और खुशियों से भरा रह सकता है. परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है. दोस्तों के साथ घूमने-फिरने का प्लाान बनेगा. कारोबार में जल्दबाजी में कोई डील फाइनल न करें. पैसों के मामले में सावधानी बरतें और फिजूलखर्ची से बचें. जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें.

शुभ रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 43

उपाय: आर्थिक स्थिरता और तरक्की की कामना से अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहनें.

मकर राशि

आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है. सेहत में पहले से चल रही परेशानी में राहत मिल सकती है. जीवनसाथी की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. नए विरोधियों से सतर्क रहें. परिवार में सुख-शांति बनाए रखने के लिए गाय को चारा खिलाएं.

शुभ रंग: सरसों

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: पारिवारिक सुख-शांति और सामंजस्य के लिए गाय को चारा खिलाएं.

कुंभ राशि

आज सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रह सकता है. शासन और सत्ता से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है. परिवार की संपत्ति को लेकर चल रहा विवााद सुलझ सकता है. संतान की कोई इच्छा पूरी करनी पड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए नई तकनीक सीखने पर ध्यान दें. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे.

शुभ रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 34

उपाय: सुबह जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रह सकता है. परिवार में एकता और आपसी प्रेम बना रहेगा. भाई-बहनों के साथ पुराने मतभेद बातचीत से दूर हो सकते हैं. कारोबार में बढ़ोतरी होने से खुशी मिलेगी. पिता का मार्गदर्शन आपके काम आ सकता है. पैसों को सही तरीके से बचाने और खर्च करने की योजना बनााएं. जीवनसाथी के साथ प्रेम और रोमांस के अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा.

शुभ रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 31

उपाय: पारिवारिक सुख-शांति की कामना से भोजन में सीमित मात्रा में केसर का इस्तेमाल करें.

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