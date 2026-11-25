भारत उन दर्जनों देशों में शामिल है, जिन्हें जल्द ही अमेरिका की ओर से नए टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है. यह बात 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की एक रिपोर्ट में बताई गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का तर्क है कि ये देश अपने घरेलू औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देकर अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसलिए इनपर नए टैरिफ लगाने की तैयारी है. डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से ही टैरिफ बम फोड़ रहे हैं.

रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित नए टैरिफ के दायरे में चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपीय संघ और कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं आ सकती हैं. ये कदम ट्रंप की टीम द्वारा कई महीनों तक की गई टैरिफ जांच के बाद उठाए जा रहे हैं. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जेमिसन ग्रीर इस जांच के नतीजों का खुलासा इसी हफ्ते कर सकते हैं. वहीं 'ब्लूमबर्ग' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका मंगलवार तक इन नए टैरिफ की घोषणा कर सकता है.

अब तक, व्हाइट हाउस और USTR ने इन रिपोर्टों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

किस आधार पर टैरिफ लगाने की तैयारी?

भारत, चीन, यूरोपीय संघ और 13 अन्य देशों की सरकारों की तरफ से दी जाने वाली औद्योगिक सब्सिडी की जांच 11 मार्च को शुरू की गई थी. यह जांच 1974 के व्यापार कानून की धारा 301 के तहत की गई, जो राष्ट्रपति को अनुचित व्यापार प्रथाओं का पता चलने पर शुल्क (टैरिफ) लगाने का अधिकार देती है. WSJ की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीर ने कहा है कि इन सब्सिडी और अन्य सरकारी सहायता के कारण संबंधित अर्थव्यवस्थाओं में जरूरत से ज्यादा औद्योगिक क्षमता पैदा हो गई है. इससे वहां की कंपनियां वैश्विक बाजारों में सस्ते सामान की भरमार कर सकती हैं, जिससे अमेरिकी उत्पादकों को नुकसान पहुंच रहा है.

USTR की घोषणा का मतलब संभवतः टारगेट पर आने वाले देशों के लिए ऊंचे टैरिफ होंगे, और इसमें उन देशों से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश उत्पाद शामिल हो सकते हैं. हालांकि, WSJ की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें स्टील, एल्युमिनियम और ऑटोमोबाइल जैसे कुछ औद्योगिक सामान शामिल नहीं होंगे, जिन पर 'राष्ट्रीय सुरक्षा' से जुड़े अलग नियमों के तहत टैरिफ लगाया जाता है.

टैरिफ की अंतिम दरें अभी साफ नहीं हैं, लेकिन ट्रंप सरकार के अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि वे उसी तरह के टैरिफ लागू करना चाहते हैं, जैसे राष्ट्रपति ने 2025 में तय किए थे. बता दें कि फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के पहले सेट को रद्द कर दिया था.

जुलाई में, USTR ने विदेशी सप्लाई चेन में 'जबरन श्रम' (forced labour) को लेकर एक जांच पूरी की. इसके आधार पर, उन्होंने कई व्यापारिक पार्टनर देशों पर 10 से 12.5 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने को उचित ठहराया. इनमें वे सभी 16 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिनकी जांच हद से अधिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में की गई थी. ये नए टैरिफ संभवतः जुलाई में घोषित किए गए टैरिफ के अतिरिक्त होंगे.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

भारत और अमेरिका कई महीनों से एक अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका ढांचा उन्होंने फरवरी में तय कर लिया था. पिछले साल 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' के तहत लगाए गए टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद, यह मामला फिर से चर्चा के दायरे में आ गया है. इस समझौते के तहत, नई दिल्ली चाहती है कि अमेरिकी बाजार में उसके सामान पर लगने वाले टैरिफ, बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम हों.

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