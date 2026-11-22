गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को कच्छ जिले के भुज-खावड़ा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. यह घोषणा तब की गई जब शनिवार देर रात हाईवे पर एक कार की ट्रक से आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें तीन बच्चों और भारतीय सेना के दो जवानों सहित सात लोगों की मौत हो गई.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में पटेल ने इस हादसे को अत्यंत दुखद बताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भुज-खावड़ा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी. दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "मैं इस हादसे में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. ईश्वर इस कठिन समय में उनके परिजनों को संबल प्रदान करें और घायल लोग जल्द स्वस्थ हों."

पीएम मोदी ने भी जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है. उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे.

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के अनुसार, यह हादसा 21 नवंबर की रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच हुआ. उस समय कार खवड़ा से भुज की ओर जा रही थी, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार दो हिस्सों में बंट गई और उसमें सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई.

कौन थे मृतक?

मृतकों की पहचान सौरभ सिंह नेगी (30), उनकी पत्नी सविता (31) और उनकी तीन महीने की बेटी सिविका; राजेश सिंह रावत (35) और उनकी सात साल की बेटी रक्षिता; और रिंकी गोसाई (30) और उनकी चार साल की बेटी वामिका के रूप में हुई है. ये सभी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के रहने वाले थे.

ये दोनों परिवार 'व्हाइट रन' घूमने कच्छ गए थे और वापस भुज लौटते समय यह हादसा हो गया. नेगी और रावत भारतीय सेना में कार्यरत थे और भुज में तैनात थे.

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भुज के जीके जनरल अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.