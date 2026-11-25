प्रधानमंत्री बालेन शाह की भारत यात्रा से नेपाल और भारत के रिश्तों में एक नया मोड़ आया है.नेपाल के नए प्रधानमंत्री भारत के साथ किस तरह संबंध बनाएंगे, इसे लेकर काफी उत्सुकता थी. सवाल यह था कि क्या वह दोनों देशों के रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही खटास और मुश्किलों से आगे बढ़ पाएंगे? क्या वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे अनुभवी और बड़े राजनीतिक नेता के साथ बातचीत में नेपाल के हितों को मजबूती से रख सकेंगे?

बालेन शाह की भारत यात्रा पर कैसा है नेपाल में माहौल

नेपाल में विपक्षी नेताओं ने इस यात्रा से पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया था. नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (यूनिफाइड मार्क्सवादी-लेनिनवादी) यानी सीपीएन (यूएमएल) और नेपाली कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री शाह को राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर उनसे सलाह लेनी चाहिए. राष्ट्रपति को विदेश यात्रा की जानकारी देने और उनसे मुलाकात किए बिना देश से बाहर जाने को लेकर भी उनकी आलोचना हुई.

हालांकि, बालेन शाह ने अपने खास अंदाज में काम किया. उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं की. उन्होंने त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें दिए जाने वाले औपचारिक 'गार्ड ऑफ ऑनर' को भी स्वीकार नहीं किया. इसके अलावा, सरकारी कार्यक्रमों में भी उन्होंने अपना खास काला चश्मा पहना. उन्होंने दिल्ली की अपनी यात्रा सिर्फ दो दिन की रखी, जबकि नेपाल के पिछले प्रधानमंत्री आमतौर पर तीन से चार दिन की भारत यात्रा पर आते रहे हैं.

प्रधानमंत्री शाह ने भारत की अपनी पहली यात्रा पद संभालने के करीब आठ महीने बाद की. यह उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा भी थी. हालांकि, इससे पहले ही दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने की कोशिशें शुरू हो चुकी थीं. उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री भारत आ चुके थे. इनमें विदेश मंत्री शिशिर खनाल और वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले शामिल थे. भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी नवंबर की शुरुआत में नेपाल गए थे. वहां उन्होंने दिल्ली में होने वाली बैठक के एजेंडे पर चर्चा की थी.

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कैसी रही नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

22 नवंबर को बालेन शाह नई दिल्ली पहुंचे. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. अगले दिन राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया. भारत पहुंचने के दिन ही उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की. इसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले. इस यात्रा में उनके साथ 86 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी आया था. इसमें नेपाल सरकार के 34 अधिकारी और निजी क्षेत्र के 52 प्रतिनिधि शामिल थे. इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भी अपने भारतीय समकक्षों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं.

23 नवंबर को हैदराबाद हाउस में दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई. इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया. इस दौरान एक संयुक्त बयान और 'विकसित भारत और समुन्नत नेपाल: साझेदारी को नए सिरे से गढ़ना' नाम का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया. इसके अलावा, दोनों देशों के बीच आठ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर दस्तखत किए गए.

इस विजन डॉक्यूमेंट में साझेदारी, आपसी विकास और एक-दूसरे पर निर्भरता को खास महत्व दिया गया है. इसमें आर्थिक और विकास से जुड़ी साझेदारी, सड़क और डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, जल संसाधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारी, प्रशासन, तकनीक, अंतरिक्ष, शिक्षा, खेल, संस्कृति, पर्यटन, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है.

बालेन शाह की लोकप्रियता और भारत-नेपाल संबंध

यह यात्रा ऐसे समय हुई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में बालेन शाह के पहले संबोधन ने उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ा दी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी लोकप्रियता का जिक्र किया. उन्होंने शाह को एक युवा नेता बताया, जो नेपाल की नई पीढ़ी की उम्मीदों और आकांक्षाओं को सामने रखते हैं. सितंबर 2025 में नेपाल में हुए जेन-जी आंदोलन के लिहाज से यह बात काफी अहम थी. इस आंदोलन के कारण केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी. इसके बाद 2026 के आम चुनाव में नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (यूएमएल) जैसी पुरानी राजनीतिक पार्टियों को करारी हार का सामना करना पड़ा. वहीं, युवा नेताओं और राजनीति में नए चेहरों वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) को बड़ी जीत मिली.

पुरानी राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले आरएसपी पर परंपरागत राजनीति का बोझ कम था. वह भारत के साथ बातचीत में केवल राजनीतिक मुद्दों के बजाय ठोस नतीजे हासिल करना चाहती थी.

भारत ने अयोध्या धाम और जनकपुर धाम के बीच सरयू कमला एक्सप्रेस के नाम से एक नई ट्रेन सेवा शुरू की है.

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पीएम बालेन शाह की यह यात्रा अगस्त 2026 में भोटेकोशी-त्रिशूली इलाके में ग्लेशियर पिघलने से आई विनाशकारी बाढ़ की पृष्ठभूमि में भी हुई. भारत उन शुरुआती देशों में शामिल था, जिन्होंने नेपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था. भारत ने राहत सामग्री पहुंचाने के साथ-साथ बचाव और तलाशी अभियान में भी सहायता दी थी. संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बालेन शाह ने भारत की मदद के लिए आभार जताया.

नेपाल के पुनर्निर्माण में भारत का योगदान

भारत ने आपदा के बाद पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का भी ऐलान किया. इसमें 3,500 करोड़ रुपये की अनुदान राशि और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा (लाइन ऑफ क्रेडिट) शामिल है.

दोनों प्रधानमंत्रियों ने कई परियोजनाओं की शुरुआत और उद्घाटन भी किया. उन्होंने अयोध्या और जनकपुर के बीच सरयू-कमला एक्सप्रेस रेल सेवा को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई. धारचूला और दार्चुला के बीच गाड़ियों की आवाजाही के लिए बने पुल का उद्घाटन किया. मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के दूसरे चरण को दोनों देशों को समर्पित किया और बनबसा में एकीकृत जांच चौकी (इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट) की आधारशिला रखी. दोनों नेताओं ने लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना और पेट्रोलियम सुविधाओं समेत दूसरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की.

प्रस्तावित परियोजनाओं में से ज्यादातर का संबंध बुनियादी ढांचे, संपर्क सुविधाओं और ऊर्जा से है. भारत ने नेपाल को कांडला और पारादीप बंदरगाहों के इस्तेमाल की सुविधा भी दी है. नेपाल की पूर्व-पश्चिम रेलवे परियोजना में भी सहयोग की घोषणा की गई है. इसके अलावा, रक्सौल और काठमांडू के बीच प्रस्तावित बिजली से चलने वाली ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए शुरुआती सर्वेक्षण पूरा हो चुका है. भारत लखनऊ, भैरहवा और काठमांडू को जोड़ने वाले हवाई मार्गों के लिए भी सहमत है.

जलविद्युत के क्षेत्र में दोनों प्रधानमंत्रियों ने संबंधित अधिकारियों को पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, सप्तकोशी और सुनकोशी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का निर्देश दिया. कृषि के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा. इसके तहत चितवन में एक कृषि-औद्योगिक पार्क बनाने की योजना है.

नई साझेदारी का दौर

सांस्कृतिक क्षेत्र में दोनों देशों ने लुंबिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में नालंदा केंद्र स्थापित करने और रामायण, बौद्ध और शिव-शक्ति सर्किट विकसित करने पर सहमति जताई है. इसके अलावा, भारत-नेपाल जन औषधि केंद्र स्थापित करने का भी फैसला हुआ है. इसका मकसद लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है. कई पहल युवाओं, खेल और शिक्षा पर केंद्रित हैं. नेपाल में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भारत की मदद से वहां राष्ट्रीय क्रिकेट कोचिंग और प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने का फैसला किया गया है.

दोनों देशों ने बारी-बारी से भारत और नेपाल में युवा सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करने पर भी सहमति जताई है. इसके साथ ही फिल्म निर्माण, थिएटर और ललित कला के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाया जाएगा. शिक्षा के क्षेत्र में नेपाल में आईआईटी का परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण है. फिलहाल आईआईटी मद्रास और काठमांडू विश्वविद्यालय मिलकर ऊर्जा प्रणालियों में मास्टर डिग्री का संयुक्त पाठ्यक्रम चला रहे हैं. इन समझौतों में प्रशासन, सरकारी कामकाज, फॉरेंसिक साइंस, सैटेलाइट तकनीक, स्वास्थ्य सेवाओं, पारंपरिक चिकित्सा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग का भी प्रावधान है.

दोनों देशों में इस यात्रा को सकारात्मक रूप से देखा गया है. इसका सबसे अहम संदेश यह है कि अब दोनों देश आपसी हितों और आर्थिक साझेदारी पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं. दोनों प्रधानमंत्रियों की ओर से जारी संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट में उन युवाओं की उम्मीदों को जगह दी गई है, जो राजनीतिक मतभेदों से आगे बढ़कर रोजगार, आर्थिक विकास और बेहतर जीवन की बात करना चाहते हैं. डिजिटल तकनीक, विज्ञान, शिक्षा, खेल, फिल्म और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग से इन उम्मीदों को पूरा करने में मदद मिल सकती है.

बालेन शाह की भारत यात्रा के दौरान'विकसित भारत और समुन्नत नेपाल: साझेदारी को नए सिरे से गढ़ना' नाम से एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया.

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नेपाल में युवाओं के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसके बाद 36 साल के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार सत्ता में आई. बालेन शाह को युवा मतदाताओं का काफी समर्थन हासिल है. उनकी सरकार से युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं. भारत की उनकी यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने का मौका दिया है. प्रधानमंत्री शाह दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े पुराने विवादों और मुश्किलों से आगे बढ़कर सहयोग पर ध्यान देने में सफल रहे हैं. लेकिन असली परीक्षा इस बात की होगी कि इस यात्रा के दौरान हुए समझौतों और घोषणाओं को जमीन पर कितना उतारा जाता है. ऐसा करना न केवल नेपाल में उनकी सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि भारत-नेपाल संबंधों के व्यापक हितों को आगे बढ़ाने के लिए भी अहम है.

नेपाल में भारतीय परियोजनाओं की रफ्तार कैसी है

दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में तय किया गया है कि परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तेजी से पूरा कराने के लिए एक उच्चस्तरीय निगरानी समूह बनाया जाएगा. इस समूह की अगुवाई नेपाल के विदेश सचिव और भारत के राजदूत करेंगे. इसकी बैठक हर छह महीने में होगी. समूह अपनी रिपोर्ट भारत-नेपाल संयुक्त आयोग को सौंपेगा. इस आयोग की सह-अध्यक्षता दोनों देशों के विदेश मंत्री करते हैं.

जिन परियोजनाओं की पहचान की गई है, उनमें से कई नई नहीं हैं. कुछ परियोजनाओं पर पहले से ही योजना बनाने या काम करने की प्रक्रिया चल रही है. इसलिए दोनों देशों की प्राथमिकता इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और उनका लाभ लोगों तक पहुंचाना होनी चाहिए. आर्थिक सहयोग के ठोस नतीजे सामने आना बेहद जरूरी है. इससे दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा, एक-दूसरे पर निर्भरता मजबूत होगी और नई साझेदारी को स्थायी आधार मिलेगा.

(डिसक्लेमर: लेखक दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में पढ़ाती हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं, उनसे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.)