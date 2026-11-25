- यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने कुल 28 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं
- 10 आईपीएस अधिकारियों और 18 अपर पुलिस अधीक्षकों के स्थानांतरण विभिन्न जिलों में किए गए हैं
- लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद समेत कई जिलों में अधिकारी बदले गए हैं
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं.10 IPS अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं. योगी सरकार ने 18 अपर पुलिस अधीक्षकों का भी ट्रांसफर कर दिया है. साथ ही कई जिलों के कमिश्ररेट के कई अफसर भी बदल दिए गए हैं. योगी सरकार ने कुल 28 अधिकारियों के तबादले किए हैं. लिस्ट के मुताबिक लखनऊ, कानपुर नगर,आगरा, वाराणसी,प्रयागराज, गौतमबुद्धनगर,गाजियाबाद समेत कई जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में अधिकारियों को बदला गया है.
पुनीत द्विवेदी को अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, माविस टॉक को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ भेजा गया है.नीतू को राणसी से गौतमबुद्धनगर (नोएडा) पुलिस कमिश्नरेट भेजा गया है.शिवा सिंह, कानपुर से आगरा और अमित कुमावत लखनऊ से गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट भेजे गए हैं.शैव्या गोयल को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट भेजा गया है.
शैव्या गोयल को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में नई जिम्मेदारी
शैव्या गोयल को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है. शाहजहांपुर से भव्य दीक्षा अरुण को पीटीएस मेरठ भेजा गया है. सोनभद्र से मार्विस टॉक को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है
IPS किरण यादव लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से हटाई गईं
IPS अफसर किरण यादव को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से हटाकर अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), NNTF मुख्यालय,लखनऊ भेजा गया है. आगरा पुलिस कमिश्नरेट से आदित्य को अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जनपद बदायूं बनाया गया है.प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट से पुष्कर वर्मा को फतेहगढ़ भेजा दिया गया है.
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