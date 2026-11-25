उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से 26 सीटों का ऑफर दिए जाने पर कांग्रेस नाराज हो गई है. सपा ने सिर्फ 26 सीटें ही ऑफर नहीं कीं, बल्कि 5 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए हैं. इससे अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं.

इसे लेकर यूपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने NDTV से बात की और उन्होंने सपा की ओर से मिले ऑफर पर खासी नाराजगी जताई. उन्होंने सपा के बर्ताव को लेकर कहा कि ये सब ठीक नहीं है.

इमरान मसूद ने NDTV से कहा कि पहले ये तय कर लीजिए कि हमसे लड़ना है कि भाजपा से लड़ना है. जब गठबंधन कर रहे हैं तो ये क्या बात हुई कि 26 सीट पर लड़ लीजिए. 35 सीटें तो आपने आरएलडी को दी थी. आप 26 सीटें हमें बता रहे हो. ये ठीक बात नहीं है.

5 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान पर इमरान मसूद ने कहा कि पार्टी की तरह अनाउंस करना है तो कर लीजिए. फिर गठबंधन पर इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है?

जब उनसे पूछा गया कि सपा और कांग्रेस में गठबंधन है या नहीं? तो इस पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी करेगी.

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अखिलेश की 'जीत' वाली बात पर क्या बोले?

अखिलेश यादव बार-बार कह रहे हैं कि बात सीट की नहीं, जीत की है. मंगलवार को भी अखिलेश ने यही बात कही.

इसे लेकर इमरान मसूद ने कहा कि जीत की गारंटी अगर उनके पास होती तो 2022 में सरकार बना लेते. राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही माहौल बना. आज भाजपा को हराने के लिए अगर कोई नाम है तो वो है राहुल गांधी.

उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव का फैक्टर है तो 2022 में चल गया होता, वो 2024 में राहुल जी के साथ ही चला.

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'हम भिखारी नहीं है जो उनसे मांगेंगे'

मसूद ने सीटों की मांग को लेकर भी कहा कि कांग्रेस कोई भिखारी नहीं है. कांग्रेस की ओर से कितनी सीटें मांगी गई हैं, इस सवाल पर मसूद ने कहा, हम भिखारी नहीं है जो उनसे मांगेंगे. हम मांग थोड़ी रहे हैं. गठबंधन में सहयोग होता है.

उन्होंने कहा कि हमने तो अपनी तरफ से कुछ किया नहीं. इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते कि आप 26 सीट बताएंगे कि ये ले लीजिए आप.

मसूद ने कहा कि हमारी जो डिमांड थी, वो हमने उन्हें दे दी लेकिन उसके ऊपर चर्चा करने के बजाय आप सीधे घोषणा कर देते हैं.