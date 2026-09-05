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अपनी ही सेना से नाराज हुए ट्रंप! टॉप-50 अफसरों का कराया 'लाई डिटेक्टर टेस्ट', हैरान कर देगा पूरा मामला

विवाद के बाद पिछले महीने, पेंटागन ने 'स्टार्स एंड स्ट्राइप्स' के एडिटर-इन-चीफ एरिक स्लाविन और पब्लिशर मैक्स लेडरर के साथ-साथ मिडिल ईस्ट संवाददाता लारा कोर्टे को आधिकारिक तौर पर नौकरी से निकाल दिया था.

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अपनी ही सेना से नाराज हुए ट्रंप! टॉप-50 अफसरों का कराया 'लाई डिटेक्टर टेस्ट', हैरान कर देगा पूरा मामला
वॉशिंगटन:

अमेरिकी सरकार के जांच करने वालों ने हाल के इतिहास में पहली बार 50 उच्चस्तरीय अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का बड़े पैमाने पर पॉलीग्राफ टेस्ट किया है. पत्रकारों को गोपनीय डेटा लीक होने के बाद ये जांच की गई थी. इसमें ईरान युद्ध के कारण जरूरी हथियारों की कमी की जानकारी भी शामिल थी. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेना के जॉइंट स्टाफ के मिलिट्री ऑफिसर्स और सिविलियन इंप्लाइज से पूछा गया कि क्या उन्होंने पत्रकारों को संवेदनशील जानकारी लीक की थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त में हुए इन पॉलीग्राफ टेस्ट का मकसद उन लोगों का पता लगाना था जिन्होंने निजी जानकारी का खुलासा किया था और साथ ही उन लोगों को चेतावनी थी जो भविष्य में ऐसा कर सकते हैं. लंबी दूरी की मिसाइलों और पैट्रियट इंटरसेप्टर जैसे हथियारों की कमी के बारे में कई खबरों के बाद ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया.

पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने एक बयान में कहा, "विभाग कर्मचारियों से जुड़े अंदरूनी मामलों या जांच से जुड़ी बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक होने के मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है और उसी के अनुसार जांच करता है."

उन्होंने कहा, "अमेरिका और दुनिया भर में तैनात हमारे सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है."

5 मई के बाद से, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान युद्ध के बारे में कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं की है और पेंटागन में प्रेस की पहुंच को भी सीमित कर दिया है.

पिछले महीने, पेंटागन ने 'स्टार्स एंड स्ट्राइप्स' के एडिटर-इन-चीफ एरिक स्लाविन और पब्लिशर मैक्स लेडरर के साथ-साथ मिडिल ईस्ट संवाददाता लारा कोर्टे को आधिकारिक तौर पर नौकरी से निकाल दिया था. यह कार्रवाई USS अब्राहम लिंकन पर बिगड़ते हालात के बारे में अखबार की आलोचनात्मक कवरेज को लेकर हुए विवाद के बाद की गई थी.

हथियारों की कमी की खबरों से ट्रंप नाराज

इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ अज्ञात लोगों और संगठनों की कड़ी आलोचना की और उन्हें "देशद्रोही कचरा" (treasonous scum) कहा. साथ ही, उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया कि ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिका के हथियारों का भंडार कम हो रहा है.

कई पोस्ट में, ट्रंप ने मीडिया और उन लोगों पर निशाना साधा, जिन्होंने गोला-बारूद की कथित कमी के बारे में चेतावनी दी थी. उन्होंने ऐसे दावों को "देशद्रोही" करार दिया और कहा कि वे "100 प्रतिशत गलत" हैं.

उन्होंने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में लिखा, "वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे मुझे जीतते हुए देखने के बजाय यह देखना पसंद करेंगे कि अमेरिका उस युद्ध को हार जाए जिसे हम आसानी से जीत रहे हैं." ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के पास हथियारों का "लगभग असीमित" भंडार है.

ट्रंप ने लिखा, "ईरान में हमारे सैन्य अभियान के बारे में सही रिपोर्टिंग न करने वाले देशद्रोही कचरे के लिए बता दूं कि हमारे पास मध्यम से उच्च श्रेणी के गोला-बारूद का लगभग असीमित भंडार है. यह मात्रा इतनी ज़्यादा है कि हम इसे इस युद्ध या किसी अन्य युद्ध (जिसकी संभावना बहुत कम है!) में कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे."

एक दिन पहले ट्रंप ने फिर दोहराया कि अमेरिका ऐसे स्तर पर गोला-बारूद का उत्पादन कर रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया. उन्होंने कहा, "हम किसी भी संभावित स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं और भंडार जमा कर रहे हैं. हम इन्हें दूसरों को बेचने के बजाय अपने लिए, यानी USA के लिए रख रहे हैं, लेकिन सहयोगियों को बिक्री जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगी."

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