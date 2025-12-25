विज्ञापन
भारत के साथ समझौता करके... बांग्लादेश में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को मिली मौत की धमकी

तारिक रहमान का बांग्लादेश में जोरदार स्वागत किया गया है. इससे जमात-ए-इस्लामी जैसे दल आगबबूला हो गए हैं. वो तारिक रहमान पर भी वही आरोप लगा रहे हैं, जो वो शेख हसीना पर लगाया करते थे.

भारत के साथ समझौता करके... बांग्लादेश में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को मिली मौत की धमकी
  • बांग्लादेश के जमात-ए-इस्लामी संगठन ने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को मौत की धमकी दी है
  • जमात-ए-इस्लामी से जुड़े वकील बैरिस्टर शाहरियार कबीर ने वीडियो में तारिक रहमान को खुलेआम धमकी दी है
  • शाहरियार कबीर ने तारिक पर भारत की शर्तें मानकर अपने पिता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है
बांग्लादेश के जमात-ए-इस्लामी संगठन की तरफ से खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को मौत की धमकी दी गई है. जमात-ए-इस्लामी से जुड़े वकील बैरिस्टर शाहरियार कबीर को एक वीडियो में खुलेआम धमकी देते हुए देखा और सुना जा सकता है. उन्होंने भारत को लेकर भी भड़काऊ बातें वीडियो में कही है. आपको बता दें कि आज ही तारिक रहमान 17 सालों बाद बांग्लादेश की धरती पर पहुंचे हैं और आज ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी आ गई. 

भारत से दोस्ती का आरोप

बैरिस्टर शाहरियार कबीर वीडियो में कहते हैं, 'तारिक जिया भारत की शर्तें मानकर अपने पिता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं. उन्हें भारत पर भरोसा नहीं करना चाहिए. अगर आप भारत के साथ समझौता करके इस देश में आते हैं, तो आपकी मौत निकट है. तब आप अपने माता-पिता के खून के साथ विश्वासघात कर रहे हैं.'

भारत को लेकर खुली धमकी

शाहरियार कबीर आगे कहते हैं, 'तलपत्ती द्वीप नहीं देने पर आपके पिता की 15 दिन बाद हत्या कर दी गई. आपके पिता पानी के समझौते से संबंधित फरक्का बैराज समझौते को रद्द करने की बात कर रहे थे. आपकी माता ने इस पानी की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र का रुख किया. इसीलिए आपकी माता को देश से निकाल दिया गया. मुझे लगता है कि आपने अभी तक मौत का दर्द महसूस नहीं किया है. अगर आप अभी भी मौत का दर्द महसूस कर रहे हैं, तो आप भारत पर भरोसा नहीं करते. अगर आप विश्वास करते हैं, तो आप मर रहे हैं.'

