बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक को पीट-पीटकर मार डाला, जानिए यूनुस सरकार ने क्या कहा
बांग्लादेश की पुलिस ने बताया कि राजबारी के पांग्शा उपज़िला में कल रात जबरन वसूली के आरोप में एक व्यक्ति की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. हालांकि अब पुलिस उसे ही दोषी और अपराधी बता रही है. सहायक पुलिस अधीक्षक (पांग्शा सर्कल) देब्रता सरकार ने बांग्लादेश के पत्रकारों को बताया कि यह घटना कल रात करीब 11:00 बजे कालीमोहर यूनियन के होसेनडांगा गांव में घटी. मरने वाले की पहचान अमृत मंडल उर्फ ​​सम्राट के रूप में हुई है, जो उसी गांव का निवासी था.

पुलिस बता रही अपराधी

पुलिस ने उसके एक साथी मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया और उसके पास से दो हथियार बरामद किए.
 एएसपी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सम्राट को गंभीर हालत में बचाया. उसे पांग्शा उपजिला स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुबह करीब 2:00 बजे उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने बाद में सलीम से एक पिस्तौल और एक सिंगल-शॉटर बंदूक बरामद कर उसे हिरासत में ले लिया. एएसपी ने बताया कि सम्राट के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजबारी सदर अस्पताल के मुर्दाघर भेज दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि सम्राट के खिलाफ पांग्शा पुलिस स्टेशन में कम से कम दो मामले दर्ज थे, जिनमें एक हत्या का मामला भी शामिल है.

खुद बता रहे भीड़ ने पीटा

बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार के अनुसार, स्थानीय लोगों ने बताया कि सम्राट ने एक आपराधिक गिरोह बनाया था और वह लंबे समय से जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था. भारत में लंबे समय तक छिपने के बाद, वह हाल ही में घर लौटा और कथित तौर पर गांव के निवासी शाहिदुल इस्लाम से जबरन वसूली की रकम मांगी.

कल रात, सम्राट और उसके गिरोह के सदस्य शाहिदुल के घर पैसे लेने गए. जब ​​घरवालों ने "चोर" चिल्लाकर शोर मचाया, तो स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सम्राट की पिटाई की. उसके अन्य साथी भागने में सफल रहे, जबकि सलीम को हथियारों के साथ पकड़ा गया. 

बांग्लादेश सरकार का बयान

बांग्लादेश सरकार ने भी इस पर बयान जारी किया है और पुलिस जांच को सही ठहराया है. बयाने के अनुसार, राजबारी के पांगशा पुलिस थाना क्षेत्र में बुधवार रात हुई एक दुखद हत्या के संबंध में सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों में फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं का सरकार ने संज्ञान लिया है. पुलिस ने सम्राट के सहयोगी सलीम को घटनास्थल से एक विदेशी पिस्तौल और एक पाइप गन के साथ हिरासत में लिया है. इस घटना के संबंध में तीन मामले दर्ज किए जा चुके हैं.

सरकार इस हत्या की कड़ी निंदा करती है. सरकार स्पष्ट रूप से कहती है कि वह किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधि, भीड़ हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती है. इस घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​अपनी जांच जारी रखे हुए हैं.

