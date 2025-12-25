विज्ञापन
नया बांग्लादेश बनाना है, अभी भी कई शक्तिशाली शक्तियां... ढाका पहुंचने के बाद तारिक रहमान का पहला बयान

बीएनपी नेता ने कहा कि युवा पीढ़ी भविष्य में देश का नेतृत्व करेगी और उन्होंने एक मजबूत आर्थिक आधार वाले लोकतांत्रिक बांग्लादेश को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

Read Time: 3 mins
नया बांग्लादेश बनाना है, अभी भी कई शक्तिशाली शक्तियां... ढाका पहुंचने के बाद तारिक रहमान का पहला बयान
  • तारिक रहमान ने शक्तिशाली एजेंटों की साजिशों के खिलाफ धैर्य और सावधानी बरतने का आह्वान किया
  • 1971 की स्वतंत्रता की तरह 2024 में भी बांग्लादेश की संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी वर्ग एकजुट होने को तैयार हैं
  • तारिक ने सभी समुदायों के लोकतांत्रिक अधिकार वापसी और सुरक्षित बांग्लादेश निर्माण की महत्वाकांक्षा जताई
“शक्तिशाली शक्तियों के एजेंट अभी भी साजिशों में लिप्त हैं. हमें धैर्य रखना होगा. हमें सावधानी बरतनी होगी.” बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने आज ढाका में अपने सम्मान में आयोजित एक स्वागत समारोह में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए ये बात कही. समर्थकों से किसी भी प्रकार के उकसावे का जवाब न देने का आह्वान करते हुए तारिक ने कहा कि जिस प्रकार 1971 में देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उसी प्रकार 2024 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए समाज के सभी वर्गों के लोग एक बार फिर एकजुट हुए.

मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों...

तारिक रहमान ने कहा, “आज बांग्लादेश के लोग बोलने का अपना अधिकार वापस पाना चाहते हैं. वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को फिर से हासिल करना चाहते हैं. अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर देश का निर्माण करें. यह देश पहाड़ों और मैदानों के लोगों का है, मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों का है. हम एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जहां हर महिला, पुरुष और बच्चा घर से निकल सके और सुरक्षित वापस लौट सकें.”

उस्मान हादी की हत्या का जिक्र करते हुए तारिक ने कहा कि हादी चाहते थे कि देश के लोगों को उनके आर्थिक अधिकार वापस मिलें. उन्होंने कहा, "अगर हमें 1971 और 2024 में शहीद हुए लोगों के खून का कर्ज चुकाना है, तो हमें उस बांग्लादेश का निर्माण करना होगा जिसका हम सभी सपना देखते हैं."

"मेरी एक योजना है"

बीएनपी नेता ने कहा कि युवा पीढ़ी भविष्य में देश का नेतृत्व करेगी और उन्होंने एक मजबूत आर्थिक आधार वाले लोकतांत्रिक बांग्लादेश को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ऐतिहासिक भाषण "मेरा एक सपना है"  का जिक्र करते हुए तारिक ने कहा, "मेरी एक योजना है." उन्होंने कहा कि उनके पास देश के निर्माण की योजना है और इन योजनाओं को लागू करने के लिए हर नागरिक का सहयोग आवश्यक है.

स्वागत समारोह में उन्होंने सभी से अपनी मां बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया. उन्होंने उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, "हम सब मिलकर काम करेंगे और अपने बांग्लादेश का निर्माण करेंगे."

