टी-शर्ट पर कैमरा, कान में इयरफोन! मुस्लिम देश के बंटी- बबली ने ऑस्ट्रेलिया के कैसीनो में किया 7 करोड़ का फ्रॉड

कजाकिस्तान के एक पति और पत्नी पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई कैसीनो में चीटिंग करके लगभगर 1.2 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (7 करोड़ रुपए) जीतने के लिए एक छिपे हुए कैमरे और ब्लूटूथ इयरपीस का इस्तेमाल किया. न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा कि सिडनी के सेंट्रल बारंगारू इलाके में मौजूद इल कैसीनो के कर्मचारियों ने 36 वर्षीय महिला, दिलनोजा इज़राइलोवा को पकड़ा जिसने मिकी माउस का टी-शर्ट पहन रखा था और उस टी-शर्ट पर छुपाया हुआ कैमरा लगा रखा था.

उसके बाद इस महिला और उनके पति, 44 वर्षीय अलीशेरीखोजा इसराइलोव को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उनकी तलाशी ली और कथित तौर पर कैसीनो के खेल में हेराफेरी करने के लिए इस्तेमाल किए गए गैजेट पाए गए. पति-पत्नी की इस जोड़ी पर बेईमानी से पैसा कमाने का आरोप लगाया गया है. इन्हें अभी हिरासत में ही रखा गया है.

एक महीने में छाप दिए 7 करोड़ रुपए

न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कहा कि यह दोनों अक्टूबर में कजाकिस्तान से सिडनी पहुंचे थे. आते ही उसी दिन दोनों ने कैसीनो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था. अगले के हफ्तों में दोनों कई बार कैसीनों गए - कथित तौर पर सिडनी के बीच पर स्थित क्राउन - और कुल A$1,179,412.50 पैसे हासिल किए. लेकिन जब वो लगातार इसका पैसा जीत रहे थे तो इससे कैसीनो कर्मचारियों का संदेह बढ़ गया, जिन्होंने कथित तौर पर गुरुवार को उन्हें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया.

पुलिस ने कहा कि जासूसी जैटेग दोनों के मोबाइल फोन से जुड़े थे, जिससे उन्हें टेबल की तस्वीरें खींचने और देखने की इजाजत मिली. उन्होंने छुपे हुए इयरपीस भी पहने थे, जिसके जरिए दोनों आपस में बात करते थे कि कार्ड गेम पर कब दांव लगाना है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार न्यू साउथ वेल्स पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस फ्रॉड केस में फिलहाल किसी अन्य व्यक्ति की तलाश नहीं की जा रही है. इन्हीं दोनों ने मिलकर इसे अंजाम दिया है. कैसीनो के पास उनके होटल रूम की बाद की तलाशी में, अधिकारियों को चीटिंग के अन्य गैजेट, हाई क्वालिटी के आभूषण और 2,320 अमेरिकी डॉलर नकद मिले हैं.

यह भी पढ़ें: कनाडा, थाईलैंड, लाओस... भारत में ही नहीं दुनिया के कई देशों में स्थापित है श्रीराम की भव्य प्रतिमा