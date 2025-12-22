इंटरकास्ट मैरिज से नाराज पिता ने गर्भवती बेटी को पीट-पीटकर मार डाला, 5 महीने पहले घर से भागकर की थी शादी

कर्नाटक में प्रेम विवाह से नाराज पिता ने गर्भवती बेटी को मौत के घाट उतारा. करीब 5 महीने युवती ने दूसरी जाति के युवक से शादी की थी, जो पिता को रास नहीं आई और उसने हत्या कर दी. शुरुआती जांच के मुताबिक, हुबली के इनापुर गांव में रविवार को शाम 6 से 6:30 बजे की बीच की यह घटना है. मृतका मान्या पाटिल हाल ही में गांव लौटी थी. तभी आरोपी ने अपनी बेटी को लोहे की रॉड से पीटकर मार डाला. वारदात के दौरान मृतका मान्या पाटिल के पिता के साथ कुछ अन्य लोगों की बात भी सामने आ रही है. जब युवती के ससुराल पक्ष के सदस्यों ने बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी बुरी तरह पीटा गया. सभी घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन युवती की तब तक मौत हो चुकी थी.

7 महीने पहले हुई थी शादी

जानकारी के मुताबिक, इसी साल मई के महीने में मान्या पाटिल ने शादी की थी. उसके घरवालों ने इस शादी का विरोध जताया. परिजनों से जान को खतरे की आशंका देखते हुए युवक और युवती हावेड़ी जिले में कई महीने तक रहे. इसके बाद अधिकारियों ने दोनों परिवार की बैठक करवाकर मामले को सुलझाने की कोशिश की थी. इसके बाद 8 दिसंबर को पाटिल ने अपने पति के साथ गांव लौटी.

3 आरोपी हिरासत में, जांच जारी

घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने आरोपियों प्रकाश, वीराना और अरुण को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने बताया कि हमलावरों में मान्या पाटिल के पिता और उसके करीबी रिश्तेदार शामिल थे. स्पेशल टीम बनाकर मामले की जांच की जा रही है. पुलिस इस मामले में बाकी आरोपियों को भी पकड़ने की कोशिश में जुटी है.