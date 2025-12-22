T20 WC 2026: वसीम जाफर ने भारतीय स्क्वाड पर उठाया सवाल, ईशान किशन और वाशिंटन की जगह बताए इन दो खिलाड़ियों के नाम

Wasim Jaffer Reaction on Team India T20 WC 2026 Squad: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ वसीम जाफर ने 2026 पुरुष टी20 विश्व कप को लेकर टीम चयन पर अपनी राय रखते हुए कहा है कि वह इशान किशन और वाशिंगटन सुंदर की जगह यशस्वी जायसवाल और जितेश शर्मा को टीम में देखना पसंद करते. जाफर की यह टिप्पणी उस समय आई जब भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 तैयारी सीरीज और विश्व कप टाइटल डिफेंस के लिए घोषित टीम में टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को शामिल नहीं किया. टीम में ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज़ इशान किशन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनके हालिया प्रदर्शन के आधार पर 15 सदस्यीय स्क्वॉड में जगह दी गई.

जायसवाल और जितेश को बाहर रखना समझ नहीं आता

टीम चयन पर अपनी बात रखते हुए जाफर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर लिखा कि जायसवाल और जितेश को बाहर रखना उन्हें समझ नहीं आता. उनके अनुसार, अक्षर उपकप्तान हैं, इसलिए प्लेइंग इलेवन में उनका स्थान लगभग तय है और स्पिन विभाग में वरुण चक्रवर्ती व कुलदीप यादव की मौजूदगी में वाशिंगटन सुंदर को प्राथमिकता देना मुश्किल होगा.

I would have them in place of Ishan & Washi. Axar is VC so he's sure to play and you can't play Washi ahead of Varun and Kuldeep. Jitesh hasn't done anything wrong to be dropped and Yashasvi, don't need any explaining why he shouldn't be there in first place. #T20WorldCup2026 https://t.co/68BtGDKZYx — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) December 21, 2025

जाफर ने यह भी कहा कि जितेश शर्मा ने ऐसा कोई कारण नहीं दिया जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर किया जाए, वहीं यशस्वी जायसवाल की क्षमता पर किसी तरह की सफाई की जरूरत नहीं है.

यशस्वी जायसवाल ने आखिरी बार जुलाई 2024 में श्रीलंका दौरे पर भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. इसके बाद वे टेस्ट क्रिकेट की जिम्मेदारियों के चलते लगातार टी20 टीम का हिस्सा नहीं बन पाए. 2026 पुरुष टी20 विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी.

भारत मौजूदा चैंपियन है, जिसने जून 2024 में बारबाडोस में खेले गए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर खिताब जीता था. आगामी टूर्नामेंट में भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ रखा गया है.

भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ करेगी. इसके बाद 12 फरवरी को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया से मुकाबला होगा. बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि लीग चरण का आखिरी मैच 18 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स के खिलाफ होगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (VC), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन, रिंकू सिंह.