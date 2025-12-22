विज्ञापन
विशेष लिंक

शिक्षकों ने छात्रा के अश्लील फोटो खींचे, अवैध संबंध के लिए बना रहे थे दवाब, नहीं मानी तो फोटो कर दी वायरल

पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक मामला पहुंचा और मुकदमा दर्ज किया गया.

Read Time: 2 mins
Share
शिक्षकों ने छात्रा के अश्लील फोटो खींचे, अवैध संबंध के लिए बना रहे थे दवाब, नहीं मानी तो फोटो कर दी वायरल
प्रतीकात्मक तस्वीर

गाजीपुर में गुरु-शिष्य के रिश्ते को कंलकित करने वाली घटना सामने आई है. क्षेत्र के एक कोचिंग संस्थान के 2 शिक्षकों अनीश और आसिफ ने छात्रा के अश्लील फोटो खींचे. दोनों शिक्षक अवैध संबंध बनाने के लिए दवाब भी डाल रहे थे, जब छात्रा नहीं मानी तो फोटो वायरल कर दिए. कासिमाबाद थाना इलाके का मामला है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है. जब स्थानीय पुलिस से मदद नहीं मिली तो पीड़िता की मां ने सीएम से गुहार लगाई. अब पुलिस ने केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है.

छात्रा नहीं मानी तो फोटो कर दिए वायरल

आरोप है कि दोनों टीचर्स ने पहले छात्रा से मोबाइल नंबर मांगा था. जब उसने नंबर दिया तो उसे झांसे में लिया और पार्टी के लिए बुलाया. पार्टी के बाद नशीला पदार्थ खिलाकर उसके अश्लील फोटो खींच लिए. छात्रा की शिकायत है कि दोनों आरोपी फोटो के जरिए ब्लैकमेल कर रहे थे और अवैध संबंध बनाने के लिए कहा. इस पूरे मामले की जानकारी छात्रा ने अपनी मां को दी. कासिमाबाद थाना में शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत की गई और उनके निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ.

पीड़िता के गांव के रहने वाले हैं आरोपी

जानकारी के मुताबिक, छात्रा गांव के ही पास ही एक इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ती है. कॉलेज के बाद कोचिंग भी जाती है, जहां उसी गांव के रहने वाले अनीश और आसिफ उसे पढ़ाते हैं. जब छात्रा को अपने अश्लील फोटो वायरल होने की मिली तो वह काफी घबरा गई और फिर वह डरी-सहमी लगने रहने लगी.

दोनों टीचर ने धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं करती हो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे. तुम शादी करने लायक भी नहीं रहोगी. जब छात्र नहीं मानी तो फेसबुक और अन्य ग्रुपों में भी उसके फोटो शेयर कर दिए. आरोपी यही नहीं रुके, उन्होंने पीड़िता के परिजनों को भी धमकी दी. कासिमाबाद कोतवाली पुलिस ने बताया कि इस मामले में धारा 123, 78, 351 (3) और आईटी एक्ट-2008 के तहत धारा 67 में केस दर्ज किया गया है. दोनों आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ghazipur News, Viral Photo, Coaching Teacher, Crime News, Latest News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com