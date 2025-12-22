बिहार में एसिड अटैक! दो बदमाशों ने ब्यूटी पार्लर संचालिका पर फेंका तेजाब, चेहरा गंभीर रूप से झुलसा

Bihar Acid Attack: बिहार के मोकामा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. स्टेशन रोड पर स्थित एक ब्यूटी पार्लर संचालिका पर दो बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया. इस हमले में महिला का चेहरा और शरीर का ऊपरी हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया. फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

घटना कैसे हुई?

जानकारी के मुताबिक, ब्यूटी पार्लर संचालिका सुषमा गुप्ता पार्लर बंद कर घर जा रही थीं. उसी दौरान स्टेशन रोड पर दो बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें रोककर तेजाब फेंक दिया. हमले के बाद महिला संतुलन खो बैठीं और पास के नाले में गिर गईं.

महिला की हालत गंभीर

तेजाब के हमले से महिला का चेहरा और ऊपरी हिस्सा बुरी तरह झुलस गया. नाले में गिरने से उनके सिर में भी चोट आई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत शोर मचाया और पीड़िता को ट्रामा सेंटर मोकामा पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें पटना के बड़े अस्पताल रेफर कर दिया.

बेगूसराय जाने का रास्ता पूछा

प्रत्यक्षदर्शी महिलाओं ने बताया कि बाइक सवार बदमाशों ने पहले सुषमा से बेगूसराय जाने का रास्ता पूछा. इसी दौरान महिला जोर-जोर से चिल्लाने लगी. साथी महिलाओं ने बताया कि अपराधियों ने ब्यूटी पार्लर संचालिका सुषमा गुप्ता पर कुछ फेंका, जिसके बाद वह चिल्लाने लगी.

पुलिस की जांच जारी

मोकामा थाना अध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि तीन महिलाएं एक साथ जा रही थीं, तभी बाइक सवार दो अपराधियों ने हमला किया. प्रथम जांच में पता चला है कि तेजाब बैटरी में इस्तेमाल होने वाला था. ठंड के कारण महिला ने ज्यादा कपड़े पहने थे, जिससे नुकसान कुछ कम हुआ. फिलहाल विवाद का कारण स्पष्ट नहीं है और मामले की जांच जारी है.

परिवार का बयान

पीड़िता के पति उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी पत्नी पर एसिड फेंका गया है. यह सुनते ही वे अस्पताल पहुंचे. उन्होंने कहा कि किस वजह से यह हमला हुआ, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है. फिलहाल सुषमा का इलाज चल रहा है.

गोविंद कुमार की रिपोर्ट...