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इजरायल ने लेबनान में हिज्बुल्लाह कमांडर को मार गिराने का किया दावा

जमीन और हवा से की गई इस कार्रवाई में सभी 9 लड़ाके मारे गए. इस पूरे अभियान में इजरायली सेना के किसी भी सैनिक को चोट नहीं आई. रिपोर्ट और लेबनानी स्वास्थ्य महकमे के मुताबिक, इस लड़ाई में अब तक लेबनान में 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 100 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं.

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इजरायल ने लेबनान में हिज्बुल्लाह कमांडर को मार गिराने का किया दावा
इजरायल लगातार ईरान के साथ-साथ लेबनान पर भी हमले कर रहा है.
  • इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने लेबनान में हिज्बुल्लाह के प्रमुख कमांडर अबू खलील बारजी को मार गिराने का दावा किया है
  • बारजी ने रदवान फोर्स में कई वर्षों तक कमांडर के रूप में सेवा दी और स्पेशल फोर्स की कमान संभाली थी
  • आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्लाह के आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए और नौ लड़ाकों को मार गिराया है
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इजरायल के इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया कि उन्होंने लेबनान में हिज्बुल्लाह के एक बड़े कमांडर को मार गिराया है. इजरायली सेना के मुताबिक, माजदल सेल्म इलाके में किए गए हमले में हिज्बुल्लाह कमांडर अबू खलील बारजी की मौत हो गई. इस हमले में दो और लोग भी मारे गए. आईडीएफ की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी के अनुसार, बारजी ने कई वर्षों तक 'रदवान फोर्स' में कमांडर के तौर पर सेवा दी और हाल ही में इसकी स्पेशल फोर्स की कमान संभाली थी, जो मुख्य रूप से आईडीएफ सैनिकों पर हमला करने के लिए जिम्मेदार थी.

इसके अलावा, आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के अलग-अलग इलाकों में हिज्बुल्लाह के आतंकवादी ठिकानों पर भी हमला किया.

इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने बारजी से पहले वालिद मुहम्मद दिब को भी मार देने का ऐलान किया था. उसके अनुसार, दिब लेबनान में हमास के वित्तीय विभाग के एक शीर्ष अधिकारी थे. दिब हमास के केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन थे. वह जुडिया और सामरिया, लेबनान और अन्य देशों में स्थित विभागों को धन हस्तांतरित करने के अलावा सीरिया और लेबनान से आतंकवादी गुर्गों की भर्ती भी कराते थे.

इजरायली सेना ने एक फुटेज जारी कर ये भी दावा किया कि उसने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हिज्बुल्लाह के 9 लड़ाकों को मार गिराया है.

सेना के मुताबिक, उनके जवान ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैनात थे. इसी दौरान कुछ हथियारबंद उस इलाके के पास आए. जैसे ही इन लोगों की पहचान हुई, सैनिकों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी. इसके साथ ही एयर फोर्स को भी सूचना दी गई, जिसने ऊपर से हमला किया.

जमीन और हवा से की गई इस कार्रवाई में सभी 9 लड़ाके मारे गए. इस पूरे अभियान में इजरायली सेना के किसी भी सैनिक को चोट नहीं आई. रिपोर्ट और लेबनानी स्वास्थ्य महकमे के मुताबिक, इस लड़ाई में अब तक लेबनान में 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 100 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं.

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