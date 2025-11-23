बेरूत हमले में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौत, इजरायल ने किया दावा

बेरूत हमले को लेकर इजरायल ने बड़ा दावा किया है. इजरायल ने कहा है कि उसने रविवार को लेबनान की राजधानी पर हवाई हमले में हिजबुल्‍लाह के टॉप कमांडर हायथम अली तबताबाई को मार गिराया है. इस हमले में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग को निशाना बनाया गया. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बेरूत में हुए इस हमले में पांच लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए. यह हमला इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा ईरान समर्थक आंदोलन को फिर से संगठित होने से रोकने के लिए "हर संभव कदम उठाने" के ऐलान के बाद किया गया है.

हमले के तुरंत बाद एक बयान में इजरायली सेना ने कहा कि उसने हिजबुल्‍लाह के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और आतंकवादी हायथम अली तबताबाई को मार गिराया है.

मृतकों की पहचान नहीं की गई सार्वजनिक

लेबनान के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने अभी तक इस हमले में मारे गए लोगों की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया है. यह हमला बेरूत के दक्षिणी उपनगरों के हरेत हरेक इलाके में हुआ. यह घनी आबादी वाला इलाका है, जहां हिजबुल्‍लाह का दबदबा है.

एक साल के संघर्ष के बाद नवंबर 2024 में हुए युद्धविराम समझौते के बाद से बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायल का यह पांचवां हमला था. साथ ही यह हमला पोप लियो XIV के लेबनान दौरे से एक हफ्ते पहले हुआ है.

इजरायली सेना ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि वह युद्धविराम के लिए 'प्रतिबद्ध' है.

हिजबुल्‍लाह ने अभी तक नहीं की है पुष्टि

हिजबुल्‍लाह ने कहा कि हमले में एक सीनियर कमांडर को निशाना बनाया गया था. हालांकि उन्‍होंने यह पुष्टि नहीं की कि वे मारे गए या नहीं.

हिजबुल्‍लाह के अधिकारी महमूद कोमाती ने हमले वाली जगह के सामने पत्रकारों से कहा कि निशाना साफ तौर पर प्रतिरोध के एक प्रमुख व्यक्ति को बनाया गया था और अभी तक इसके परिणाम सामने नहीं आए हैं. उन्होंने कहा कि यह हमला रेड लाइन को पार कर गया है. वह इजरायल के दावे से पहले बोल रहे थे.

सड़क पर दिखा मलबा, जलती कारें

घटनास्थल पर मौजूद एक एएफपी संवाददाता ने बताया कि हमला नौ मंजिला इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर हुआ, जहां एम्बुलेंस और दमकलकर्मी जीवित बचे लोगों और घटनास्थल की सुरक्षा के लिए तैनात लेबनानी सैनिकों को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े. सड़क पर मलबा बिखरा हुआ था और सड़क पर कई जली हुई कारें दिखाई दे रही थीं.

अपार्टमेंट के सामने वाली इमारत में मौजूद एक व्यक्ति ने अपना नाम बताने से इनकार करते हुए एएफपी को बताया, "मैं बालकनी में था. अचानक बिजली चमकी, फिर मैं रेलिंग से टकराया और सारे शीशे टूट गए."

लेबनान की आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि इमारत पर तीन मिसाइलें दागी गईं.