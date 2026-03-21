अमेरिका-इजरायल ने ईरान के परमाणु संयंत्र पर किया हमला! IAEA ने शुरू की जांच

ईरानी सरकारी मीडिया तसनीम समाचार एजेंसी के अनुसार, अमेरिका और इजरायल ने शनिवार तड़के ईरान के प्रमुख परमाणु संयंत्र नतान्ज पर हमला किया. तसनीम ने बताया कि हमले में ईरान के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों में से एक, नतान्ज परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया गया. समाचार एजेंसी ने कहा कि हमले के बाद किसी भी प्रकार के रेडियोधर्मी रिसाव का पता नहीं चला है और संयंत्र के पास रहने वाले निवासियों को कोई खतरा नहीं है.

IAEA को है मामले की जानकारी

ईरान ने इस बारे में अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी (IAEA) को भी सूचित किया है कि आज नतान्ज परमाणु संयंत्र पर हमला हुआ है. संयंत्र के बाहर रैडिएशन स्तर में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है. आईएईए इस रिपोर्ट की जांच कर रहा है. आईएईए के महानिदेशक ने परमाणु दुर्घटना के किसी भी खतरे से बचने के लिए सैन्य संयम बरतने की अपील दोहराई है.

पहले भी हुआ है हमला

इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच नतान्ज संयंत्र को बार-बार निशाना बनाया गया है. जून 2025 में इजरायल-ईरान के बीच हुए 12 दिवसीय युद्ध के दौरान भी यह संयंत्र प्रमुख लक्ष्यों में से एक था, जब इजरायली सेना ने ईरानी सैन्य और परमाणु बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए थे. समाचार एजेंसी ने बताया कि बाद में अमेरिका ने इजरायल के समर्थन में इस संघर्ष में भाग लिया था.

IDF ने किया इनकार

यह ताजा हमला ऐसे समय हुआ है, जब दोनों पक्षों के बीच शत्रुता जारी है और दोनों देश रणनीतिक बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं. सीएनएन के अनुसार, इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने समाचार प्लेटफॉर्म को बताया कि उन्हें "उस ठिकाने पर आईडीएफ के किसी भी हमले की जानकारी नहीं है." सीएनएन ने बताया कि ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध शुरू होने के बाद से यह दूसरी बार है जब उस ठिकाने पर हमला हुआ है.

क्या अमेरिका ने करवाया हमला

इससे पहले, सीबीएस न्यूज ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को सूत्रों के हवाले से बताया कि ट्रंप प्रशासन ईरान की परमाणु सामग्री को निकालने के तरीकों और विकल्पों पर रणनीति बना रहा है. सीबीएस न्यूज के अनुसार, हालांकि ट्रंप के आदेश पर ऐसे किसी भी ऑपरेशन का समय अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक सूत्र ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है. हालांकि, सीबीएस न्यूज के दो सूत्रों के अनुसार, योजनाएं गुप्त संयुक्त विशेष अभियान कमान (जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड) की संभावित तैनाती पर केंद्रित हैं - यह अमेरिका की विशिष्ट सैन्य इकाई है, जिसे अक्सर सबसे संवेदनशील परमाणु अप्रसार मिशनों का जिम्मा सौंपा जाता है.

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