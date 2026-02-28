ईरान पर इजरायल और अमेरिका का जॉइंट अटैक; अब तक क्या कुछ हुआ? 10 बड़ी बातें

हफ्तों से जारी तनातनी और लामबंदी के बीच ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने मिलकर हमला कर दिया है. ईरान की राजधानी तेहरान में शनिवार सुबह से ही धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है. कई इमारतों से काला धुआं उठता दिख रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों ही इन हमलों को खुद पर खतरा बताते हुए जरूरी बताया है. इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि 'हमने ईरान के खिलाफ पहले हमला किया, ताकि इजरायल के लिए खतरे दूर हो सकें.'

सुबह राजधानी तेहरान में बड़े धमाके सुने गए लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है. बताया जा रहा है कि तेहरान के अलावा इस्फहान, कजर और करमानशाह जैसे बाकी ईरानी शहरों में भी हमला हुआ है.

महीनों से चल रही थी हमले की प्लानिंग

ईरान के चारों ओर कई दिनों से अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा था. हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि 'कुछ समय पहले अमेरिकी सेना ने ईरान में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है. हमारा मकसद ईरानी सरकार से आने वाले खतरों को खत्म करके अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है, जो बहुत ही सख्त और भयानक लोगों का ग्रुप है. इसकी खतरनाक गतिविधियां सीधे तौर पर अमेरिका, हमारे सैनिकों, विदेशों में हमारे बेस और दुनिया में हमारे सहयोगियों को खतरे में डालती हैं.'

वहीं, इजरायली डिफेंस के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि 'ऑपरेशन की तारीख महीनों पहले से की जा रही थी और हमले की तारीख हफ्तों पहले तय की गई थी.' जबकि, ईरान का कहना है कि इन हमलों का सख्ती से जवाब दिया जाएगा.

ईरान-इजरायल युद्ध: अब तक क्या-क्या पता है?