ब्लैक सैटरडे में मिडिल ईस्ट सुलगा, ईरान से इजरायल तक दहशत, वीडियो में जानें कहां कैसे हालात

मिडिल ईस्ट में हालात अचानक भड़क गए हैं, इजरायल और अमेरिका की तरफ से शनिवार तड़के ईरान पर संयुक्त हमलों के बाद तेहरान सहित कई शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दी, कई जगहों पर धमाकों के बाद का घना धुआं देखा गया और सायरन बजने की खबरें आईं. इस बीच, चर्चा में रणनीतिक ठिकानों पर निशाने, एयरस्पेस बंद करने, नागरिकों के लिए शेल्टर एडवाइजरी और उच्च नेतृत्व को सुरक्षित स्थान पर ले जाने जैसे पहलुओं पर जोर रहा, जबकि दोनों पक्ष इसे सुरक्षा बनाम संप्रभुता के नैरेटिव में रखकर पेश कर रहे हैं.

तेहरान: कई मिसाइल हमलों की आवाजें, टारगेट सिविलियन या स्ट्रैटेजिक—सवाल बरक़रार

तेहरान में आधी रात के बाद आधे दर्जन से अधिक मिसाइल हमलों की आवाजें सुनी गईं. हालांकि नुकसान के बारे में स्थिति साफ नहीं है. सिविलियन इलाकों पर असर हुआ या रणनीतिक ठिकाने निशाने पर रहे, इसको लेकर अलग-अलग दावे भी हो रहे हैं. ईरान की तरफ़ से इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ हमला बताते हुए स्वरक्षा में जवाबी कार्रवाई का अधिकार दोहराया गया. साथ ही इशारा किया गया कि बहरीन के अमेरिकी बेड़े, कुवैत और क़तर से जुड़े ठिकानों तथा तेल अवीव/हाइफा दिशा में बैलिस्टिक मिसाइल निशाने की बातों का जिक्र हैं. एक पक्ष ने कहा कि यदि एयरबेस का इस्तेमाल होगा तो जवाब दिया जाएगा; दूसरे पक्ष ने लोकेशन और वास्तविक नुकसान पर ठोस अपडेट मांगा.

‘ब्लैक सैटरडे': ऑपरेशन का नाम, 30+ ठिकाने और नेतृत्व की सुरक्षा

टकराव को ‘ब्लैक सैटरडे' के रूप में पेश करते हुए बताया गया कि इजरायल ने ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए; ऑपरेशन को “Shield of Judah” (कुछ रिपोर्टों में “Lion's Roar”) कहा गया. दावा किया गया कि 30 से अधिक ठिकाने जैसे खुफिया एजेंसियों की इमारतें, एयरपोर्ट्स, और राष्ट्रपति भवन के आसपास निशाने पर रहे. तेहरान की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और पाश्चर स्ट्रीट पर घना धुआं देखा गया. अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाए जाने का जिक्र आया. उत्तरी इजरायल में सायरन बजने और बम शेल्टरों में जाने की अपील हुई. साथ ही, ईरान में मोबाइल/इंटरनेट सेवाएं ठप कर दिए जाने की बात भी कही गई.

इज़राइल में राष्ट्रीय आपातकाल, नागरिकों के लिए नई गाइडलाइंस

तेहरान समेत कई शहरों में धमाकों की खबरों के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इज़राइल कैट्ज़ ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया और प्रिवेंटिव स्ट्राइक की पुष्टि की. इजरायल में सायरन बजाए गए और नागरिकों को नजदीकी सुरक्षित शेल्टर पहचानने, गैर-ज़रूरी यात्रा टालने और घर के पास रहने के निर्देश दिए गए. सूचना दी गई कि सुबह 8 बजे से होम फ्रंट कमांड की गाइडलाइंस में बदलाव लागू होंगे. फुल एक्टिविटी से एसेंशियल एक्टिविटी मोड पर शिफ्ट, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पढ़ाई‑लिखाई, जमावड़े और कई कार्यस्थलों पर रोक. विस्तृत निर्देश नेशनल इमरजेंसी पोर्टल और होम फ्रंट कमांड ऐप पर अपडेट किए जाने की बात भी बताई गई.

ख़ामेनेई के आवास पर हमले के दावे, शुरुआती हताहत आंकड़े और क्षेत्रीय सावधानी

सूत्रों के हवाले से खामेनेई के आवास पर बड़े हमले और सैटेलाइट तस्वीरों के आने का दावा किया गया, हालांकि उनकी मौजूदगी की पुष्टि नहीं है; पहले भी उन्हें बंकर/अंडरग्राउंड सुविधा में शिफ्ट किए जाने के संदर्भ दिए गए. ईरानी मीडिया के हवाले से 24 मौतें और लगभग 60 घायलों का प्रारंभिक आंकड़ा बताया गया, साथ ही यह आशंका कि समय के साथ संख्या बढ़ सकती है. भारतीय समुदाय को लेकर कहा गया कि कतर, बहरीन, यूएई सहित क्षेत्र में एडवाइजरी पर अमल करें. घर/शेल्टर में रहें और अथॉरिटी के निर्देश मानें; पहले से जारी वैकल्पिक मार्गों (जैसे आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान) से निकलने की सलाह का भी स्मरण कराया गया. निशानों में सुप्रीम लीडर का ऑफिस, इंटेलिजेंस/डिफ़ेंस दफ़्तर और अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स जैसे ठिकानों का उल्लेख आया, जबकि ग्राउंड कन्फर्मेशन का इंतज़ार बना हुआ है.

