ईरान का एयर स्पेस बंद, भाग रहे विदेशी नागरिक, क्या ट्रंप की आर्मी करेगी हमला? जानें 7 सवालों में पूरी तस्वीर

US Iran Military Tension: ईरान में प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 2,615 लोग मारे गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अनुसार उन्हें बताया गया है कि ईरान में फांसी देने के प्लान को रोक दिया गया है.

US Iran Military Tension: ईरान और अमेरिका में सैन्य तनाव जारी
  • ईरान में विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 2615 लोग मारे गए हैं
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान में फांसी की योजना रोक दी गई है, लेकिन सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं
  • अमेरिका के साथ सैन्य तनाव के बीच ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को कमर्शियल जहाजों के लिए बंद कर दिया है
ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच तनाव जारी है. एक तरफ ईरान के अंदर तनाव है तो खामनेई सरकार को बाहर से अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई का भी डर सता रहा है. अमेरिका के साथ तनाव बरकरार रहने के कारण ईरान ने बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने हवाई क्षेत्र को कमर्शियल जहाजों के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि ईरानी प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रोक दी गई हैं, जबकि उन्होंने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की धमकी के बारे में कहा है कि "देखेंगे रहिए". चलिए आपको ईरान विद्रोह और ईरान-अमेरिका सैन्य तनाव के 10 बड़े अपडेट बताते हैं.

Q- ईरान में अभी क्या हो रहा?

ईरान में अभी भी लोगों का विद्रोह जारी है. अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी ने बताया कि प्रदर्शनों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 2,615 लोग मारे गए हैं. मरने वालों की संख्या दशकों में ईरान में विरोध या अशांति के किसी भी दौर से अधिक है और देश की 1979 की इस्लामी क्रांति के आसपास की अराजकता की याद दिलाती है. प्रदर्शन 28 दिसंबर को ईरान की करेंसी, रियाल के बेतहाशा कमजोर होने के साथ शुरू हुए. देश की अर्थव्यवस्था अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से प्रभावित हुई है.

Q- क्या ईरान में फांसी रोक दी गई है?

मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि ईरान में फांसी देने के प्लान को रोक दिया गया है. ट्रंप ने कहा, "उन्होंने कहा है कि हत्याएं रुक गई हैं और फांसी नहीं दी जाएगी." इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने फॉक्स न्यूज से कहा कि "फांसी का सवाल ही नहीं उठता". उन्होंने कहा कि "आज या कल कोई फांसी नहीं होगी". उन्होंने सबूत दिए बिना इज़राइल पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा, “मैं आपको बता सकता हूं, मुझे विश्वास है कि फांसी की कोई योजना नहीं है.”

Q- तो इरफान सोल्टानी जिंदा है?

इरफान सोल्टानी को बुधवार को फांसी दी जानी थी. मौजूद विद्रोह के दौरान वह पहले ऐसे प्रदर्शनकारी थे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी. अब इरफान सोल्टानी की एक चचेरी बहन ने द गार्जियन को बताया कि ईरानी जेल अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें अभी तक फांसी नहीं दी गई है. उनकी फांसी को बिना कोई अधिक विवरण दिए स्थगित कर दिया गया है.

Q- क्या आगे भी फांसी नहीं दी जाएगी?

ईरानी अधिकारियों ने बुधवार को संकेत दिया कि विरोध प्रदर्शनों में हिरासत में लिए गए संदिग्धों की तेजी से सुनवाई होगी और उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी. 
भले अमेरिका और ईरान कह रहे हैं कि अभी के लिए फांसी रोक दी गई है, इन बयानों के कुछ घंटे पहले ही ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख ने कहा था कि सरकार को हिरासत में लिए गए हजारों लोगों को दंडित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए. कार्यकर्ताओं ने भी चेतावनी दी कि बंदियों को जल्द ही फांसी दी जा सकती है.

Q- क्या अमेरिका अब ईरान पर हमला नहीं करेगा?

डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से इनकार नहीं किया है. उन्होंने मीडिया से कहा कि भले उन्हें सूचित किया गया है कि ईरान ने "फांसी की योजना रोक दी है", लेकिन उनका प्रशासन इंतजार करेगा और देखेगा.

Q- ईरान ने ट्रंप को क्या धमकी दी है?

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला किया. उन्होंने जून, 2025 में 12 दिनों के ईरान-इजरायल जंग में ईरान में तीन परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का जिक्र करते हुए वाशिंगटन को पिछली गलती नहीं दोहराने की चेतावनी दी. फॉक्स न्यूज ने अराघची से सवाल किया था कि क्या उनके पास राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कोई मैसेज है, जो जमीन पर प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए किसी तरह की कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं. इसपर ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, "मेरा मैसेज है कि वही गलती न दोहराएं जो आपने जून में की थी. आप जानते हैं कि जून में आपने (परमाणु) फैसिलिटी, मशीनों को नष्ट कर दिया था, लेकिन टेक्नोलॉजी पर बमबारी नहीं की जा सकती. और दृढ़ संकल्प पर भी बमबारी नहीं की जा सकती."

Q- क्या ट्रंप ईरान में शासन के लिए क्राउन प्रिंस पहलवी पर भरोसा करेंगे?

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी "बहुत अच्छे लगते हैं" लेकिन उन्होंने इस बात पर अनिश्चितता व्यक्त की कि क्या पहलवी अंततः सत्ता संभालने के लिए ईरान के भीतर समर्थन जुटाने में सक्षम होंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति ने रॉयटर्स को यह भी बताया कि ऐसी संभावना है कि ईरान की खामेनेई सरकार गिर सकती है. ओवल ऑफिस में दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "वह बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अपने देश में कैसे काम करेंगे और हम वास्तव में अभी तक उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं. मैं नहीं जानता कि उनका देश उनके नेतृत्व को स्वीकार करेगा या नहीं, और निश्चित रूप से यदि वे ऐसा करेंगे, तो यह मेरे लिए ठीक होगा."

US Iran Tension, Iran, Iran Protest
