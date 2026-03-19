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ईरान ने इजरायल के हाइफा तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया: रिपोर्ट

इजरायल इलेक्ट्रिक कॉर्प ने कहा कि हाइफ़ा क्षेत्र में एक बिजली लाइन पर मलबा गिरा, जिससे कुछ समय के लिए बिजली गुल हो गई, लेकिन लगभग 45 मिनट के भीतर सभी ग्राहकों को बिजली बहाल कर दी गई.

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ईरान ने इजरायल के हाइफा तेल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया: रिपोर्ट
  • ईरान के मिसाइल हमले में हाइफा की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ
  • ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने बताया कि बिजली आपूर्ति थोड़ी देर के लिए बाधित हुई थी और जल्द बहाल कर दी गई
  • हाइफा में गिरा मिसाइल मलबा खतरनाक पदार्थों की जांच के दायरे में है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है
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इजरायल के ऊर्जा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि ईरान के मिसाइल हमले में उत्तरी बंदरगाह शहर हाइफा में स्थित इजरायल की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया, लेकिन इससे "कोई खास नुकसान नहीं" हुआ. ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने कहा कि बिजली आपूर्ति कुछ समय के लिए बाधित हुई, लेकिन प्रभावित अधिकांश लोगों को बिजली बहाल कर दी गई.

कोहेन ने कहा, "उत्तर में बिजली ग्रिड को हुआ नुकसान सीमित क्षेत्र में है और ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. साथ ही, उत्तर की ओर हुए हमले में इजरायली बुनियादी ढांचे के किसी भी हिस्से को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा."

कहां-कहां किए हमले

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने इजरायल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफ़ा और देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित अशदोद में स्थित रिफाइनरियों को निशाना बनाया, "साथ ही इजरायली शासन के कई सुरक्षा लक्ष्यों और सैन्य सहायता केंद्रों" को भी निशाना बनाया, जिन पर उसने कहा कि "सटीक मिसाइलों से हमला किया गया".

अशदोद रिफाइनरी पर हमला हुआ या नहीं, इस बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिली.

पुलिस ने कहा कि हाइफ़ा में कई जगहों पर बम निरोधक इकाइयां मौजूद थीं, जहां गोला-बारूद गिरा था. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. इजरायल के पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय ने बताया कि रोकी गई मिसाइल का मलबा हाइफ़ा में गिरा है और इसे खतरनाक पदार्थों से संबंधित घटना के रूप में जांचा जा रहा है.

इजरायल इलेक्ट्रिक कॉर्प ने कहा कि हाइफ़ा क्षेत्र में एक बिजली लाइन पर मलबा गिरा, जिससे कुछ समय के लिए बिजली गुल हो गई, लेकिन लगभग 45 मिनट के भीतर सभी ग्राहकों को बिजली बहाल कर दी गई.

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