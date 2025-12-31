100 बच्चों का पिता, 20 और की तैयारी! चीन के इस अरबपति को चढ़ी 'सनक', मस्क के घर रिश्ता भेजने का है प्लान

भारत में आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि इस महंगाई में 2 बच्चे नहीं पाल पा रहे हैं, तीसरा कैसे कर लें. लेकिन चीन का एक अरबपति ऐसा भी है जो पहले ही 100 बच्चों का पिता बन गया है और अब उसे अपनी कंपनी संभालने के लिए अमेरिका में पैदा हुए अपने खुद के 20 और बच्चे चाहिए. अब इसे बिजनेस टैक्टिस समझिए या सनक. दरअसल वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी का यह चीनी मालिक एलन मस्क और टेलिग्राम के फाउंडर पावेल डुरोव के नक्शे-कदम पर चल रहा है और बच्चों की फौज खड़ी करके उनके हाथों में अपनी अथाह संपत्ति देने वाला है.

जू बो चीन की सबसे बड़ी मोबाइल गेमिंग कंपनियों में से एक डुओयी नेटवर्क के संस्थापक और चेयरमैन हैं. कमाल की बात है कि चीन के गुआंगजौ में अपनी कंपनी बढ़ाने के बावजूद 48 साल के ये अरबपति, अपनी 1.1 बिलियन डॉलर की संपत्ति अपने देश में पैदा हुए बच्चे को नहीं देना चाहते हैं.

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका में जू बो के सरोगेसी इतिहास की जांच की है. इसमें पाया गया है कि यह चीनी अरबपति कम से कम चार अजन्मे बच्चों का पिता होने का अधिकार की मांग कर रहा है, और वह अमेरिकी बच्चों का पहले भी पिता बन चुका था और अभी भी उसके कम से कम आठ और बच्चे अमेरिका की किसी सरोगेट मां की कोख में पल रहे हैं. इतना ही नहीं इसके अलावा भी दर्जनों और भी बच्चें हो सकते हैं.

जू के अमेरिका में सरोगेसी से 100 से अधिक बच्चे पैदा हुए हैं- रिपोर्ट

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, अरबपति की वीडियो गेम कंपनी ने कथित तौर पर यह भी कहा था कि जू के 100 से अधिक बच्चे हैं, जो अमेरिका में रहने वाली सरोगेट मांओं से पैदा हुए हैं. चीनी माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट वीबो पर जू से जुड़े अकाउंट्स के अनुसार, वह कथित तौर पर "50 उच्च गुणवत्ता वाले बेटों" की तलाश कर रहे थे, और कहा था कि "अधिक बच्चे पैदा करने से सभी समस्याएं हल हो सकती हैं."

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q जू बो कौन हैं? जू बो चीन की एक बड़ी मोबाइल गेमिंग कंपनी डुओयी नेटवर्क के संस्थापक और चेयरमैन हैं.

Q जू बो के कितने बच्चे हैं? जू बो के 100 से अधिक बच्चे हैं, जो कथित तौर पर अमेरिका में सरोगेसी के जरिए पैदा हुए हैं. हालांकि जू की कंपनी का कहना है कि इनमें से केवल 12 अमेरिका में पैदा हुए हैं.

Q जू बो अपने बच्चों के लिए क्या योजना बना रहे हैं? जू बो अमेरिका में जन्मे लगभग 20 बच्चों को अपने बिजनेस संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं.

Q जू बो की कंपनी ने क्या प्रतिक्रिया दी है? डुओयी नेटवर्क ने कहा कि 100 बच्चों में से केवल 12 का जन्म अमेरिका में हुआ है और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में भ्रमित जानकारी है.

Q जू बो का बच्चों के बारे में क्या विवाद है? जू बो की एक्स गर्लफ्रेंड ने उनके कुल 300 बच्चे होने का आरोप है, जिसे कंपनी ने खंडित किया है और कहा है कि यह गलत जानकारी है.

वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, 2023 की अदालती सुनवाई के दौरान, जू ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन अमेरिका में जन्मे लगभग 20 बच्चे उनके बिजनेस को संभालेंगे. उन्होंने भविष्य में अपने अमेरिकी बच्चों की मस्क के बच्चों से शादी करने के बारे में भी सपना देखा है. पिछले महीने, जू की पूर्व प्रेमिका ने यह भी आरोप लगाया था कि दुनिया भर में उसके 300 बच्चे हैं - हालांकि इस दावे का उनकी कंपनी ने खंडन किया है.

जू की कंपनी, डुओई नेटवर्क ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ एक बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि "जानबूझकर तथ्यों को भ्रमित किया गया और झूठी जानकारी गढ़ी गई" और कथित तौर पर 100 से अधिक बच्चों में से केवल 12 साल का जन्म में अमेरिका में हुआ था. यानी कंपनी यह स्वीकार कर रही है कि 100 बच्चे तो हैं लेकिन उनमें से केवल 12 का जन्म अमेरिका में हुआ है.

यह भी पढ़ें: AI बनना चाह रहा 'अमर', सबूत के साथ टॉप वैज्ञानिक ने बताई इंसानों की सबसे बड़ी गलती

यह भी पढ़ें: बच्चों की 'फौज' बनाना चाहते हैं एलन मस्क, जापानी महिला को भेजा स्पर्म: रिपोर्ट