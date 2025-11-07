रूस में दूध लेने निकला था MBBS का भारतीय छात्र, 19 दिन बाद बांध में मिली लाश

रूस के उफा शहर में 19 दिन पहले लापता हुए 22 साल के भारतीय स्टूडेंट की बॉडी गुरुवार, 6 नवंबर को एक बांध से बरामद की गई. इस स्टूडेंट का नाम अजीत सिंह चौधरी है जो मूल रूप से राजस्थान के अलवर में लक्ष्मणगढ़ के कफानवाड़ा गांव का रहने वाला था. अजीत साल 2023 में MBBS की पढ़ाई के लिए रूस गए थे और उन्होंने बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था.

अजीत इसी साल 19 अक्टूबर को रूस के उफा शहर में लापता हो गये थे. सूत्रों ने कहा कि स्टूडेंट सुबह करीब 11 बजे अपने हॉस्टल से यह कहकर निकला कि वह दूध खरीदने जा रहा है लेकिन वापस लौटा ही नहीं. अलवर सरस डेयरी के अध्यक्ष नितिन सांगवान ने कहा कि अजीत की बॉडी सफेद नदी (व्हाइट रिवर) से सटे एक बांध में पाया गया.

सूत्रों ने कहा कि रूस में भारतीय दूतावास की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन उन्होंने गुरुवार को चौधरी के परिवार को मौत के बारे में सूचित किया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह अलवर ने कहा कि अजीत के कपड़े, मोबाइल फोन और जूते 19 दिन पहले नदी किनारे पाए गए थे. उन्होंने ने संदेह जताया कि ''संदिग्ध परिस्थितियों में लड़के (अजीत) के साथ कोई अप्रिय घटना घटी.''

उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, "कफनवाड़ा गांव के अजीत को उसके परिवार ने बड़ी उम्मीदों के साथ और अपनी मेहनत की कमाई जमा करके मेडिकल की पढ़ाई के लिए रूस भेजा था. आज अजीत की बॉडी नदी में मिलने की खबर बेहद चौंकाने वाली है. यह अलवर परिवार के लिए बेहद दुखद क्षण है; संदिग्ध परिस्थितियों में, हमने एक होनहार युवा लड़के को खो दिया है."

उन्होंने कहा, "22 साल के लड़के की गुमशुदगी की ख़बर से परिवार बेहद विचलित हो गया था, पूरा परिवार कुशलता के लिए प्रयास और प्रार्थना कर रहा था."

कांग्रेस नेता ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से स्टूडेंट की बॉडी को भारत लाने में मदद करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "भारत सरकार और विदेश मंत्री जयशंकर जी से अनुरोध है कि अजीत के शव को अब तुरंत भारत लेकर आए. संदिग्ध परिस्थित में बालक के साथ अनहोनी हुई है, इसकी पूरी गंभीरता के साथ जांच हो. परिवार को अब आपके दफ्तरों में कोई और चक्कर ना काटना पड़े."

रूस में दिवाली से लापता अलवर के लक्ष्मणगढ़ निवासी और MBBS के छात्र अजीत सिंह चौधरी का शव मिलने की ख़बर से मन व्यथित है।



वहीं ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (मुख्यालय) फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स विंग ने भी इस मामले पर विदेश मंत्री जयशंकर से संपर्क किया है. यह ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन की विदेशी शाखा है. एसोसिएशन ने कहा, "उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उसके दोस्तों ने बॉडी की पहचान की पुष्टि की है."

हालांकि खबर लिखे जाने तक यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट की मौत पर कोई बयान जारी नहीं किया था.

