लंदन की थेम्स नदी में भारतीय के पैर धोने पर मचा हंगामा, 'पब्लिक बिहेवियर' पर छिड़ गई बहस

लंदन की फेमस नदी थेम्स (Thames) में एक भारतीय व्यक्ति के पैर धोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और इस वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर विदेश में रहने वाले भारतीयों पर निशाना साधा जा रहा है. वायरल वीडियो में एक भारतीय शख्स थेम्स नदी में अपने पैर धोते हुए नजर आ रहा है. वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की बहस छिड़ गई है. एक तरफ कुछ लोग इस हर हरकत को 'अस्वीकार्य पब्लिक बिहेवियर" करार दे रहे हैं. वहीं कुछ लोग वीडियो में दिखने वाले भारतीय व्यक्ति का पक्ष लेते हुए इसे कल्चरल हैबिट बता रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

ये वीडियो हाल ही में द लास्ट ऑवर न्यूज बाय अवनी शर्मा ने इंस्टाग्राम में शेयर की थी. इस वीडियो के साथ एक लंबा कैप्शन भी लिखा था. कैप्शन में लिखा, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखने वाले भारतीय शख्स ने नदी में न केवल अपने पैर धोए बल्कि नदी में नहाने भी उतर गया. यह घटना तेज़ी से चर्चा का विषय बन गई है, कई ब्रिटिश यूजर ने इसे पर्यटकों के "अस्वीकार्य सार्वजनिक व्यवहार" से जोड़ा है. हालांकि, कुछ लोग व्यक्ति का बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया.

पोस्ट में आगे लिखा, हाल के हफ़्तों में, कनाडा जैसे देशों से भी ऐसे ही वीडियो सामने आए हैं - जहां एक भारतीय परिवार स्थानीय नदियों में नहाते और साबुन का इस्तेमाल करते हुए देखा था. ये लगातार घटनाएं ऑनलाइन रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही हैं और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के प्रति नकारात्मकता बढ़ा रही हैं.

इस पोस्ट में आगे लिखा गया ऐसी हरकतों को अक्सर वैश्विक मंचों पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक भारतीय समुदाय के खिलाफ नस्लवाद और घृणा बढ़ती है. कई लोगों का मानना ​​है कि कुछ व्यक्तियों के व्यवहार से पूरे राष्ट्र की पहचान नहीं होनी चाहिए. यह समझना ज़रूरी है कि हर देश के अपने नियम, सामाजिक सीमाएं और पर्यावरणीय नैतिकताएं होती हैं. इनका सम्मान करना ज़रूरी है - न केवल सद्भाव बनाए रखने के लिए, बल्कि विदेशों में रहने वाले लाखों भारतीयों की गरिमा की रक्षा के लिए भी.

"पैर धोने में क्या बुराई"

इस पोस्ट पर कई तरह के कमेंट भी आ रहे हैं. एक व्यक्ति ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि पैर धोने में क्या बुराई है. एक अन्य यूजर ने वीडियो में दिखने वाले व्यक्ति का पक्ष लेते हुए लिखा...मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता... यह खबर कैसे बन सकती है, जबकि ध्यान देने लायक इतनी सारी खबरें हैं!