PM की मौजूदगी, शाह की रणनीति, योगी का रोड शो... महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव में BJP झोंकेगी पूरी ताकत

Maharashtra Municipal Elections 2026: महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनावों के लिए BJP ने पूरी ताकत झोंक दी है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही मुंबई के मीरा रोड और पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्रों में चुनावी हुंकार भरेंगे. वे यहाँ न केवल विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे, बल्कि कई स्थानों पर भव्य रोड शो के माध्यम से मतदाताओं के बीच पहुँचेंगे. योगी आदित्यनाथ के साथ-साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, जहाँ उनके रोड शो के जरिए युवाओं और दक्षिण भारतीय मतदाताओं को साधने की कोशिश की जाएगी.

इसके अतिरिक्त, बिहार की प्रसिद्ध गायिका और भाजपा नेता मैथिली ठाकुर भी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रोड शो कर अपनी कला और बातों से जनता के बीच भाजपा का प्रचार करेंगी.

11 जनवरी को मुंबई में होंगे पीएम मोदी

पीएम मोदी 11 जनवरी को मुंबई में रहेंगे. एक विशेष जैन धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जैन मुनि आचार्य श्री रत्नसुंदरसूरीश्वरजी महाराज की 500वीं पुस्तक का विमोचन करेंगे. ये साफ़ नहीं की चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे या नहीं, लेकिन गरमाए चुनावी माहौल में पीएम का मुंबई आना ख़ास रहेगा.

अमित शाह पुणें में देंगे जीत का मंत्र

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुणे के दौरे पर रहेंगे. वे यहाँ संगठनात्मक बैठकों के साथ-साथ जनसभाओं के माध्यम से भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे. पुणे में वे विशेष रूप से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को 'विजय मंत्र' देंगे और चुनावी रणनीति की समीक्षा करेंगे.

29 महानगरपालिकाओं की 2869 सीट के लिए 33606 उम्मीदवार

स्पष्ट है कि भाजपा इस चुनाव में अपने लोकप्रिय और प्रभावी 'स्टार प्रचारकों' के चेहरे सामने रखकर माहौल को पूरी तरह अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटी है! मालूम हो कि महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में 15 जनवरी को चुनाव होना है. इसके लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य की 29 महानगर पालिकाओं की कुल 2,869 सीटों के लिए कुल 33,606 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है.



