तुर्की के अंताल्या में COP31 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है. इस दौरान इस बहस पर सबका ध्यान था कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर इस साल क्या फैसले लिए जा सकते हैं. COP31 डेलिगेशन में शामिल लोग तेजी से बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को लगातार उठाते रहे हैं. गौरतलब है कि 2026 अब तक के सबसे गर्म सालों में से एक होने वाला है और दुनिया 1.5°C वार्मिंग लिमिट से कुछ समय के लिए आगे बढ़ने वाली है.

जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होती है तो आमतौर पर दिन के बढ़ते तापमान और हीटवेव की बात होती है. लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि एक और खतरनाक बदलाव तेजी से हो रहा है, जिस पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है. दुनिया के कई हिस्सों में रात का तापमान दिन के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ रहा है. इसका असर लोगों की नींद, स्वास्थ्य, खेती और ऊर्जा खपत पर पड़ रहा है.

दिन से ज्यादा तेजी से गर्म हो रही हैं रातें

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और NASA के आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है. वहीं IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ने अपनी आकलन रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान, यानी रात का तापमान, अधिक तेजी से बढ़ रहा है. इसकी वजह बढ़ती ग्रीनहाउस गैसें हैं, जो दिन में अवशोषित हुई गर्मी को रात में वातावरण से बाहर निकलने नहीं देतीं.

वैज्ञानिकों के अनुसार पहले सूर्यास्त के बाद धरती की सतह तेजी से ठंडी होती थी, लेकिन अब वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसें इस प्रक्रिया को धीमा कर रही हैं. नतीजतन रातें पहले की तुलना में अधिक गर्म महसूस हो रही हैं.

नींद और स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर

जर्नल 'One Earth' में प्रकाशित 2022 के एक अध्ययन के अनुसार रात के तापमान में वृद्धि के कारण लोगों की नींद का समय कम हो रहा है. अध्ययन में पाया गया कि बढ़ती गर्म रातों की वजह से आने वाले दशकों में लोगों की सालाना कई घंटे की नींद प्रभावित हो सकती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर को आरामदायक नींद के लिए अपेक्षाकृत ठंडे वातावरण की जरूरत होती है. जब रात का तापमान ऊंचा रहता है तो शरीर पर्याप्त रूप से ठंडा नहीं हो पाता, जिससे नींद की गुणवत्ता खराब होती है.

लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज की रिपोर्टों में भी चेतावनी दी गई है कि बढ़ती गर्मी और गर्म रातें हीट स्ट्रेस, हृदय रोगों और समय से पहले मौतों के खतरे को बढ़ा सकती हैं. बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे और पहले से बीमार लोग इसके प्रति सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं.

खेती पर भी पड़ सकता है बड़ा असर

गर्म रातें सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि खेती के लिए भी चुनौती बन रही हैं. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (IRRI) द्वारा किए गए शोध में पाया गया है कि धान की फसल पर बढ़ते रात्रिकालीन तापमान का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. अध्ययन के अनुसार रात के तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से धान की उपज में उल्लेखनीय गिरावट आ सकती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि पौधे रात में अपनी जैविक प्रक्रियाएं पूरी करते हैं. जब तापमान अधिक रहता है तो उनका श्वसन बढ़ जाता है और वे अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं. इसका असर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर पड़ सकता है.

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने भी चेताया है कि बढ़ता तापमान वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक चुनौती बन सकता है.

शहरों में और गंभीर होती जा रही समस्या

विशेषज्ञों के मुताबिक बड़े शहरों में रात की गर्मी का असर और अधिक महसूस किया जाता है. इसे "अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट" कहा जाता है. अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) के अनुसार शहरों में कंक्रीट, डामर और इमारतें दिनभर गर्मी को अवशोषित करती हैं और रात में धीरे-धीरे छोड़ती हैं. इसके कारण शहरी इलाकों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से कई डिग्री अधिक रह सकता है.

दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो जैसे बड़े शहरों में किए गए अनेक अध्ययनों में यह प्रवृत्ति दर्ज की गई है. विशेषज्ञ मानते हैं कि हरित क्षेत्र बढ़ाने, छतों को ठंडा रखने वाली तकनीकें अपनाने और बेहतर शहरी नियोजन से इस समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सकता है.

बिजली की मांग बढ़ा रही रातों का तापमान

गर्म रातों का एक बड़ा असर ऊर्जा क्षेत्र पर भी दिखाई दे रहा है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार बढ़ते तापमान के कारण एयर कंडीशनर और कूलिंग उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ रही है. जब रात में भी गर्मी बनी रहती है तो लोग लंबे समय तक एसी और कूलर चलाते हैं, जिससे बिजली खपत बढ़ती है और ऊर्जा प्रणालियों पर दबाव पड़ता है.

विकासशील देशों में यह चुनौती और बड़ी है, क्योंकि बड़ी आबादी के पास सुरक्षित और सस्ती कूलिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं.

आगे क्या?

IPCC का कहना है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन मौजूदा स्तर पर जारी रहा तो आने वाले दशकों में दुनिया को और अधिक गर्म रातों का सामना करना पड़ सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करते समय केवल अधिकतम तापमान या हीटवेव नहीं, बल्कि न्यूनतम तापमान में हो रही वृद्धि पर भी बराबर ध्यान देने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान का लाहौर एक बार फिर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, AQI 465 पर पहुंचा