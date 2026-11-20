पाकिस्तान का लाहौर शहर एक बार फिर चर्चाओं में है. और इस बार भी चर्चा में आने की वजह प्रदूषण ही है. शुक्रवार को एक बार फिर लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है. शुक्रवार सुबह 7 से 8 बजे के बीच यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 465 दर्ज किया गया। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदूषण का यह स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है. लाहौर के अलावा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कई अन्य शहरों में भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ दर्ज किया गया. इनमें सरगोधा में एक्यूआई 289, सियालकोट में 232, रहीम यार खान में 228 और बहावलपुर में 198 दर्ज किया गया.

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के कई शहरों में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है. प्रदूषण का यह स्तर विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सांस एवं हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रहा है.लोगों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचें, खिड़कियां बंद रखें, बाहर जाते समय सुरक्षात्मक मास्क पहनें और घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें. सूक्ष्म कणों (पीएम2.5) के अधिक संपर्क में रहने से सांस और हृदय संबंधी बीमारियां गंभीर हो सकती हैं.

पंजाब में प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों, खासकर नियमों का पालन नहीं करने वाले ईंट भट्ठों के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है. पंजाब पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार, 1 जनवरी से 18 नवंबर के बीच राज्य में ईंट भट्ठों का 84,370 बार निरीक्षण किया गया. इस दौरान 1,429 भट्ठों को ध्वस्त किया गया, 968 को सील किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 1,248 एफआईआर दर्ज की गईं. अधिकारियों ने 17.8 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया. पिछले महीने पाकिस्तान एयर क्वालिटी इनिशिएटिव (पीएक्यूआई) की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि वायु प्रदूषण के कारण पाकिस्तान में लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा करीब 3.9 साल घट रही है. इसके अलावा हर साल लगभग 1.28 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.5 प्रतिशत के बराबर आर्थिक बोझ पड़ता है. वहीं, लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से लाहौर के लोगों की जीवन प्रत्याशा सात साल तक कम हो सकती है.अनवीलिंग पाकिस्तान्स एयर पॉल्यूशन: ए नेशनल लैंडस्केप रिपोर्ट ऑन हेल्थ रिस्क्स, सोर्सेज एंड सॉल्यूशंस के शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में पहली बार पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से होने वाले उत्सर्जन का एकीकृत आकलन किया गया है. इसमें कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर समेत कई शहरों में वायु गुणवत्ता और प्रदूषण के स्रोतों का विश्लेषण किया गया है.

पाकिस्तानी अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के अनुसार, रिपोर्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, सूक्ष्म कण (पीएम2.5), नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) और सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2) के उत्सर्जन का क्षेत्रवार आकलन किया गया है. इसमें प्रदूषण कम करने के लिए ऐसे उपाय भी बताए गए हैं, जिनसे उत्सर्जन में 50 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है.रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर में पीएम2.5 का वार्षिक औसत स्तर 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की पांच माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वार्षिक गाइडलाइन से 22 गुना से भी ज्यादा है. लाहौर में सूक्ष्म कणों के प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत परिवहन क्षेत्र है. इसके बाद उद्योगों की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत और ईंट भट्ठों की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत है. सर्दियों में मौसम की परिस्थितियां भी प्रदूषण की समस्या को और गंभीर बना देती हैं.

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