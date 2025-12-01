विज्ञापन
एलन मस्क की पत्नी शिवॉन जिलिस का भारत से खास कनेक्शन, बेटे का नाम ‘शेखर’, मस्क ने खोले कई राज

एलन मस्क ने खुलासा किया कि उनकी पार्टनर शिवॉन जिलिस भारतीय मूल से जुड़ी हैं. मस्क ने बताया कि उनके एक बेटे के नाम में 'शेखर' भी है , जो भारतीय शब्द है. मस्क ने बेटे का नाम शेखर रखने के पीछे की वजह भी बताई.

  • एलन मस्क ने अपनी पार्टनर शिवॉन जिलिस के भारतीय मूल होने की जानकारी निखिल कामत के पॉडकास्ट में दी.
  • मस्क के एक बेटे का मध्य नाम शेखर नोबेल पुरस्कार विजेता खगोल भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है.
  • शिवॉन जिलिस का भारत से पैतृक संबंध है, वे कनाडा में पली-बढ़ीं और येल विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है.
टेस्ला और SpaceX के सीईओ एलन मस्क ने जीरोधा के कोफाउंडर निखिल कामत के पॉडकास्ट पर खुलकर बातचीत की है. इस बातचीत में मस्क ने पर्सनल से प्रोफेशनल समेत कई विषयों पर अपनी राय रखी. इस दौरान मस्क ने खुलासा किया कि उनकी पार्टनर शिवॉन जिलिस भारतीय मूल से जुड़ी हैं. मस्क ने बताया कि उनके एक बेटे के नाम में 'शेखर' भी है , जो भारतीय शब्द है. मस्क ने बेटे का नाम शेखर रखने के पीछे की वजह भी बताई. उन्होंने कहा कि शेखर नाम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय-अमेरिकी खगोल भौतिक विज्ञानी सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर के सम्मान में है.

मस्क ने यह जानकारी ज़ेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ के पॉडकास्ट ‘पीपल बाय WTF' में दी. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं, लेकिन मेरी पार्टनर शिवॉन आधी भारतीय हैं. मेरे एक बेटे का मध्य नाम चंद्रशेखर के नाम पर ‘शेखर' है.'

बताते चलें कि चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था. उन्होंने तारों की संरचना और विकास से जुड़े भौतिक प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अध्ययन किया था.

शिवॉन जिलिस का भारत से क्या संबंध?

जब मस्क से पूछा गया कि क्या शिवॉन कभी भारत में रहीं, तो उन्होंने बताया कि उनका भारत से संबंध पैतृक है, न कि परवरिश से. मस्क ने बताया कि शिवॉन को बचपन में ही गोद ले लिया गया था. उनके पिता संभवतः किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने आए विदेशी छात्र थे. शिवॉन कनाडा में पली-बढ़ीं और आगे चलकर येल यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र में पढ़ाई की. आज वह मस्क की ब्रेन-टेक कंपनी न्यूरालिंक में ऑपरेशन्स और स्पेशल प्रोजेक्ट्स की निदेशक हैं. इससे पहले वह OpenAI और Tesla दोनों के साथ महत्वपूर्ण भूमिकाओं में काम कर चुकी हैं. उनके करियर को देखते हुए Forbes और LinkedIn दोनों ने उन्हें युवा प्रभावशाली पेशेवरों की सूची में जगह दी थी.

कौन हैं शिवॉन जिलिस?

गौरतलब है कि शिवॉन जिलिस लंबे समय से टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्होंने 2017 में न्यूरालिंक जॉइन किया और वर्तमान में कंपनी की डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं.

उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र की पढ़ाई की और आइस हॉकी टीम में गोलकीपर भी रहीं. इसके बाद उन्होंने IBM और Bloomberg में काम किया और फिर वेंचर कैपिटल में कदम रखा. 2016 में उन्होंने AI पर फोकस किया और OpenAI से जुड़ीं, जहां वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सबसे युवा सदस्य बनीं.

मस्क-शिवॉन के कितने बच्चे?

मस्क और शिवॉन के चार बच्चे हैं. जुड़वां स्ट्राइडर और अजूर, बेटी आर्केडिया और बेटा सेल्डन लिकरगस. मस्क ने कहा कि परिवार और पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना चुनौती जरूर है, लेकिन दोनों साथ मिलकर इसे संभालते हैं.

'अमेरिका को भारतीयों से हुआ बहुत फायदा'

इसी पॉडकास्ट में मस्क ने अमेरिका में भारतीय पेशेवरों की भूमिका की भी सराहना की. उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि अमेरिका को प्रतिभाशाली भारतीयों से बहुत लाभ हुआ है.'

'H-1B वीजा बंद नहीं करने चाहिए'

H-1B वीजा पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'यह कहना सही होगा कि H-1B कार्यक्रम का कुछ दुरुपयोग हुआ है... कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों ने इस सिस्टम को 'गेम' करने की कोशिश की है, और हमें इस गेमिंग को रोकना होगा.' हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि,  'मुझे नहीं लगता कि हमें H-1B कार्यक्रम को बंद कर देना चाहिए. मुझे लगता है कि ऐसा करना वास्तव में बहुत बुरा होगा.'

