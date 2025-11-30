'अमेरिका को भारतीयों से बहुत फायदा हुआ है', निखिल कामत के पॉडकास्ट में बोले एलन मस्क

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने आज, 30 नवंबर को जीरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामत के पॉडकास्ट में भारतीय प्रतिभा की जमकर तारीफ की है. मस्क ने साफ तौर पर कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका (US) को प्रतिभाशाली भारतीयों से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है.

भारतीयों का योगदान

मस्क ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय मूल के लोग, खासकर प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में, अमेरिका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने भारतीय पेशेवरों की लगन और उच्च योग्यता को स्वीकार किया और कहा कि अमेरिका के इनोवेशन और अर्थव्यवस्था को उनसे बहुत लाभ हुआ है.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई भारतीयों के लिए अमेरिका में जाकर पढ़ने, करियर बनाने और बेहतर जीवन जीने का सपना, बढ़ते वीजा प्रतिबंधों और नीतियों में अनिश्चितता के कारण मुश्किल होता जा रहा है.

सफलता की कहानी

यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला जैसे भारतीय मूल के सीईओ (CEO) वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं.

टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स और एक्सएआई के मालिक मस्क ने यह भी कहा कि उनकी कंपनियों में दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को लाने पर फोकस होता है.

'प्रतिभाशाली लोगों की हमेशा कमी रहती है'

कुछ अमेरिकियों की इस सोच के बारे में बात करते हुए कि किसी न किसी तरह दूसरे देशों के लोग उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है. मेरा मानना यह है कि प्रतिभाशाली लोगों की हमेशा कमी रहती है. मेरी सोच के अनुसार बड़े कामों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढ़ने में हमें बहुत कठिनाई होती है."

अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल भारत एच-1बी वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी था, जिसकी लाभार्थियों में हिस्सेदारी 71 प्रतिशत थी, जबकि चीन 11.7 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर था.

'H-1B वीजा बंद नहीं करने चाहिए'

H-1B वीजा पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह कहना सही होगा कि H-1B कार्यक्रम का कुछ दुरुपयोग हुआ है... कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों ने इस सिस्टम को 'गेम' करने की कोशिश की है, और हमें इस गेमिंग को रोकना होगा." हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि, "मुझे नहीं लगता कि हमें H-1B कार्यक्रम को बंद कर देना चाहिए. मुझे लगता है कि ऐसा करना वास्तव में बहुत बुरा होगा."

भारतीयों को दिया यह संदेश

मस्क ने भारतीयों को मैसेज देते हुए कहा, "मुझे वो हर इंसान पसंद है, जो कुछ करना चाहता है. जो अपने खर्चों से पढ़कर आगे बढ़ता है, मैं उसकी इज्जत करता हूं. तो इसी बात को टारगेट बनाओ. अपने खर्चों से बढ़कर कमाई करो. समाज को अपना योगदान दो."