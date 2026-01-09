विज्ञापन
ईरान की बागी जनता के लिए मसीहा बनेंगे एलन मस्क? ईरानी पत्रकार मासिह अलीनेजाद ने मांगी यह मदद

Iran Protests: ईरान में जनता का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा, हर दिन यह और हिंसक रूप लेता जा रहा है. ऐसे में वहां की सरकार ने इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है.

ईरानी पत्रकार मासिह अलीनेजाद ने एलन मस्क से मांगी मदद
  • ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन बारहवें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है
  • प्रमुख पत्रकार मासिह अलीनेजाद ने दुनिया से ईरान में विरोध का समर्थन करने और एलन मस्क से मदद मांगी है
  • ईरान सरकार ने विरोध के कारण इंटरनेट बंद कर दिया है जिससे लोगों की आवाज बाहर नहीं जा पा रही है
ईरान में जनता का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा, यह हर गुजरते दिन के साथ और विशाल रूप ले रहा है. ऐसे में ईरान की प्रमुख एक्टिविस्ट और पत्रकार मासिह अलीनेजाद ने दुनिया भर के देशों से ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने का आग्रह किया है. उनकी एक खास मांग दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क से भी है और यह अपील वो लगातार कर रही हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, अलीनेजाद ने कहा कि ईरानी लोगों का विरोध बारहवें दिन में पहुंच गया है. ईरानी लोगों का संदेश स्पष्ट हैज लोग इस शासन को नहीं चाहते हैं और वे कभी भी सुधारवादियों को सत्ता संभालने की अनुमति नहीं देंगे.

अब आपके जेहन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर एलन मस्क किस तरह से ईरान के लोगों की मदद कर पाएंगे. दरअसल ईरान में विरोध-प्रदर्शन के तेज होने और हिंसा बढ़ने के बाद वहां की सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है. अब मासिह अलीनेजाद चाहती हैं कि एलन मस्क अपने स्टारलिंक की मदद से ईरान के लोगों को इंटरनेट की सुविधा दें ताकि लोग दुनिया को ईरान की सच्चाई दिखा सकें. 

फॉक्स न्यूज से बात करते हुए मासिह अलीनेजाद ने कहा कि अशांति के दौरान ईरान की सरकार ने हमेशा की तरह इंटरनेट काट दिया. एलन मस्क, इस संवेदनशील स्थिति में ईरानी लोगों को इंटरनेट तक पहुंच दिलाने में मदद करें.
आखिर जब ईरान की सरकार ने ईरान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया है तो एलन मस्क उन्हें कैसे कनेक्शन दे सकते हैं. दरअसल स्टारलिंक (Starlink) एलन मस्क की SpaceX द्वारा संचालित एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है. स्टारलिंक दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते सैटेलाइट्स का उपयोग करता है. इसकी मदद से वहां भी इंटरनेट सिग्नल पहुंचाया जा सकता है जहां किसी स्थानीय सरकार ने इंटरनेट बैन कर रखा है. वजह है कि इसमें इंटरनेट सिग्नल सीधे सैटेलाइट से आता है और उनका कंट्रोल एलन मस्क और उनकी कंपनी के पास है. ईरान की सरकार चाह कर भी उसपर रोक नहीं लगा सकती.

पहले भी ईरान को नेटबंदी में इंटरनेट दे चुके हैं मस्क

जब जून 2025 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इजरायल ने आक्रामकता दिखाई थी तो ईरान की सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया था. उस समय भी ईरान में राष्ट्रव्यापी इंटरनेट बैन लगाने के बाद स्टारलिंक का सैटेलाइट सिस्टम एक्टिव हो गया था और वहां के लोगों को इंटरनेट की सुविधा दी गई थी. एक्स पर एक पोस्ट आया था कि तेहरान ने घर में विद्रोह को रोकने के लिए इंटरनेट ब्लैकआउट का आदेश दिया था. तब इसके जवाब में मस्क ने लिखा था, "बीम चालू हैं." यानी ईरान में स्टारलिंक एक्टिव हो गया है.

