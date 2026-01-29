दुबई में बनेगी सोने की सड़क, जानिए स्वर्ण नगरी का पूरा प्लान

सोना, एक ऐसी चीज जिसकी दीवानगी सदियों से रही है. इन दिनों गोल्ड अपनी छप्परफाड़ तेजी के लिए चर्चा में है. सोने को लोग अपनी तिजोरियों में छिपाकर रखते हैं, लेकिन क्या हो कि कोई सोना बिछाकर पूरी सड़क ही बना दे? चौंकिए नहीं, दुनिया में सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से चर्चित दुबई में ऐसा वाकई होने जा रहा है.

दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में बनेगी गोल्ड स्ट्रीट

दुबई ने अपने यहां दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट बनाने का ऐलान किया है. ये सड़क देइरा इलाके में विकसित किए जा रहे दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी. गोल्ड स्ट्रीट बनाने का ऐलान प्रॉपर्टी डेवलपर इथरा दुबई की तरफ से हाल ही में लॉन्च नए गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के दौरान किया गया. सोने की ये सड़क उन सैलानियों को अपनी ओर खींचेगी जो इस पीली धातु की चमक को करीब से महसूस करना चाहते हैं.

रिटेल से लेकर थोक में गोल्ड खरीद सकेंगे

दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट नाम के इस प्रोजेक्ट के तहत एक हजार से भी ज्यादा नामचीन ज्वेलर्स और गोल्ड ट्रेडर्स को एक साथ लाया जा रहा है. यहां एक ही जगह पर गोल्ड और जूलरी की पूरी वेल्यू चेन उपलब्ध होगी. रिटेल से लेकर थोक में गोल्ड भी यहां से खरीदा जा सकेगा. गोल्ड और बुलियन में इन्वेस्टमेंट का भी मौका मिलेगा. दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में न सिर्फ गोल्ड और ज्वैलरी बल्कि परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे.

भारतीय ब्रांड्स का भी दिखेगा जलवा

खास बात ये है कि इस डिस्ट्रिक्ट में भारतीय ब्रांड्स का भी जलवा रहने वाला है. तनिष्क, मालाबार गोल्ड और जोयआलुक्कास जैसे नामी गोल्ड रिटेलर भी यहां अपने शोरूम सजाएंगे. जोयआलुक्कास तो यहां 24 हजार वर्ग फुट में फैला, मिडिल-ईस्ट का अपना सबसे बड़ा फ्लैगशिप स्टोर खोलने की तैयारी में है.

सोने के व्यापार का बड़ा ठिकाना

दुबई और गोल्ड का रिश्ता बहुत गहरा है. साल 2024-25 में ही संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने करीब 53.41 अरब डॉलर के गोल्ड का निर्यात किया है, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग डेस्टिनेशन बनाता है. दुबई से गोल्ड खरीदने वाले देशों में भारत के अलावा स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, हांगकांग, तुर्की जैसे देश सबसे आगे हैं. अब इस गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के तैयार होने से दुबई वैश्विक स्तर पर सोने की खरीदारी का बड़ा केंद्र बन जाएगा.

दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि साल 2025 में ही यहां 147 अलग-अलग देशों के खरीदार आए थे. अब खरीदारों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां पर गोल्ड स्ट्रीट बनाने का प्लान तैयार किया गया है.

