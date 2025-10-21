विज्ञापन
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में क्यों चलवाया बुलडोजर?

व्हाइट हाउस में तोड़फोड़ डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी योजना का हिस्सा है. ट्रंप बुलडोजर चलाकर अपना कौन सा 15 साल पुराना सपना पूरा करना चाहते हैं, यहां जानिए.

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में क्यों चलवाया बुलडोजर?
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में क्यों चलवाया बुलडोजर? (AI फोटो)
  • डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को प्रेसिडेंशियल बॉलरूम में बदलने के लिए डेमोलिशन शुरू करवाया है
  • इस परियोजना में ट्रंप अपने निजी धन का उपयोग कर रहे हैं और अमेरिकी टैक्सपेयर्स को कोई खर्च नहीं उठाना होगा
  • ट्रंप बोले- यह बॉलरूम पिछले डेढ़ सौ वर्षों से अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सपना रहा है और इसे आधुनिक बनाया जाएगा
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होने के साथ-साथ एक बिजनेसमैन भी हैं और उनके लिए शौक बड़ी चीज है. अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस में बुलडोजर चलवा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी पसंद की चीज इसमें जोड़नी है. ट्रंप ने घोषणा की है कि व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को तोड़कर नए प्रेसिडेंशियल बॉलरूम बनाने के लिए डेमोलिशन का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है. उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट में मैं अपना पैसा लगा रहा हूं और इसमें अमेरिका की टैक्स देने वाली जनता को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा.

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में ईस्ट विंग का पूरी तरह आधुनिकीकरण होगा. गौरतलब है कि इस ईस्ट विंग ने दशकों तक व्हाइट हाउस परिसर के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में काम किया है.

नोट- बॉलरूम एक बड़ा हॉलनुमा कमरा होता है जिसका उपयोग औपचारिक पार्टियों, विशेष रूप से नृत्य पार्टियों (balls) की मेजबानी के लिए किया जाता है.

अब इस बदलाव को "बहुत जरूरी" बताते हुए ट्रंप ने दावा किया कि व्हाइट हाउस बॉलरूम का विचार 150 से अधिक वर्षों से अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सपना रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नए, बड़े, सुंदर व्हाइट हाउस बॉलरूम के निर्माण के लिए व्हाइट हाउस के मैदान पर काम शुरू हो गया है. व्हाइट हाउस से पूरी तरह से अलग, ईस्ट विंग को इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पूरी तरह से आधुनिक बनाया जा रहा है, और जब यह पूरा हो जाएगा तो यह पहले से कहीं अधिक सुंदर होगा."

उन्होंने आगे कहा कि बॉलरूम का उपयोग सरकारी दौरों, बड़ी सभाओं और आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा और यह भविष्य की पीढ़ियों के राष्ट्रपतियों को सेवा प्रदान करेगा. उन्होंने आगे लिखा है, "150 से अधिक वर्षों से, प्रत्येक राष्ट्रपति ने भव्य पार्टियों, राजकीय यात्राओं आदि के लिए लोगों को समायोजित करने के लिए व्हाइट हाउस में एक बॉलरूम रखने का सपना देखा है. मैं अमेरिकी टैक्सपेयर्स के लिए शून्य लागत के साथ इस बेहद जरूरी परियोजना को शुरू करने वाला पहला राष्ट्रपति होने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं! व्हाइट हाउस बॉलरूम को निजी तौर पर कई उदार देशभक्तों, महान अमेरिकी कंपनियों और वास्तव में आपकी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित (फंडिंग देना) किया जा रहा है. इस बॉलरूम का उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशी से किया जाएगा!"

नया बॉलरूम खास क्यों होगा?

CNN की रिपोर्ट के अनुसार  नया बॉलरूम  90,000 वर्ग फुट होगा और यह अमेरिकी राष्ट्रपति के 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नवीकरण पहल का हिस्सा है.

सीएनएन के अनुसार यह बॉलरूम 15 सालों से अधिक समय से ट्रंप का सपना रहा है. इसको बड़े कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए व्हाइट हाउस की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है. साथ ही यह ट्रंप के अपने प्राइवेट क्लबों में आमतौर पर देखी जाने वाली भव्यता को भी दिखाता है.
 

