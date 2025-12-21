विज्ञापन
सच की परतें खुलने से पहले ही फाइल गायब, एपस्टीन केस की 16 फाइलें हटाई गईं, ट्रंप की फोटो से क्या लिंक

अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी 16 फाइलें रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं, जिनमें एक फोटो भी थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, एपस्टीन, मेलानिया ट्रंप और गिसलेन मैक्सवेल एक साथ दिख रहे थे. ये फाइलें शुक्रवार को सार्वजनिक की गई थीं लेकिन शनिवार तक बिना किसी सूचना के हटा दी गईं. इससे इस घटना ने पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर शुरू हो गया है.

सच की परतें खुलने से पहले ही फाइल गायब, एपस्टीन केस की 16 फाइलें हटाई गईं, ट्रंप की फोटो से क्या लिंक
  • अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से एपस्टीन से जुड़ी 16 फाइलें बिना सूचना के रहस्यमय तरीके से हटा दी गईं थीं
  • हटाई गई फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, गिसलेन मैक्सवेल और एपस्टीन की एक विवादित तस्वीर भी शामिल थी
  • दस्तावेज़ों में एपस्टीन के आलीशान घरों की तस्वीरें, न्यूड पेंटिंग्स और कई हस्तियों के साथ उनकी झलक मिली थी
वॉशिंगटन:

सच्चाई की परतें खुलने से पहले ही गायब हो जा रही है. दरअसल जेफ्री एपस्टी से जुड़े खास दस्तावेजों का वह हिस्सा, जो अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर आया था, वो रहस्यमय तरीके से मिटा दिया गया. इन फाइलों में महज आलीशान घरों की तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी फोटो भी थी जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा के रख दी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एपस्टीन, मेलानिया और गिसलेन मैक्सवेल एक ही फ्रेम में दिखे. सवाल यह है कि इन फाइलों को क्यों हटाया गया? और क्या यह पारदर्शिता की लड़ाई में एक और काला अध्याय जुड़ गया है?”

बिना सूचना के हटाई फाइल

इस मामले में पारदर्शिता को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से कम से कम 16 फाइलें रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं, जिनमें एक बेहद चर्चित फोटो भी शामिल थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, एपस्टीन, मेलानिया ट्रंप और गिसलेन मैक्सवेल एक साथ दिखाई दे रहे थे. हुआ ये कि फाइलें शुक्रवार को सार्वजनिक की गई थीं लेकिन शनिवार तक बिना किसी सूचना के ही हटा दी गईं.

गायब हुई फाइलों में क्या कुछ

इन गायब हुई फाइलों में एपस्टीन के घरों की तस्वीरें, न्यूड पेंटिंग्स और एक फोटो शामिल थी. जिसमें ट्रंप और एप्स्टीन साथ दिख रहे थे. यह फोटो एक ड्रॉअर में रखी गई तस्वीरों के बीच से मिली थी. हालांकि अमेरिका न्याय विभाग की तरफ से फिलहाल इस बारे में ये नहीं बताया कि फाइलें क्यों हटाई गईं या यह जानबूझकर किया गया. विभाग के प्रवक्ता ने इस मसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

सोशल मीडिया पर अटकलें और राजनीतिक तेज

इन फाइलों के गायब होने से इंटरनेट की दुनिया में अटकलों का दौर शुरू हो गया. कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर क्या कुछ छिपाया जा रहा है. हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने X पर लिखा और क्या छिपाया जा रहा है? अमेरिकी जनता पारदर्शिता की हकदार है. यह घटना उस समय हुई जब न्याय विभाग ने कांग्रेस के आदेश पर एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज़ों का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक किया था. लेकिन इन दस्तावेज़ों में कई अहम जानकारियां गायब थीं, जिससे पारदर्शिता पर और सवाल उठे.

जारी दस्तावेज़ों में क्या मिला और क्या नहीं?

कांग्रेस के आदेश पर जारी किए गए दसियों हजार पन्नों में कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड नहीं मिले. यहां तक कि FBI के पीड़ितों के इंटरव्यू और DOJ के आंतरिक मेमो पूरी तरह गायब थे. नए खुलासों में यह भी सामने आया कि 2000 के दशक में DOJ ने एप्स्टीन पर संघीय जांच छोड़ दी थी, जिससे वह मामूली राज्य-स्तरीय आरोप में बच निकला. एक 1996 की शिकायत में एप्स्टीन पर बच्चों की तस्वीरें चुराने का आरोप लगाया गया था.

एपस्टीन के साथ कई लोगों की तस्वीर

जारी तस्वीरों में एपस्टीन के आलीशान घरों और कई हस्तियों की झलक मिली, जिनमें बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, मिक जैगर, क्रिस टकर, केविन स्पेसी और अन्य शामिल हैं. लेकिन इन तस्वीरों में कोई कैप्शन नहीं था और यह भी साफ नहीं किया गया कि ये लोग एपस्टीन के साथ क्यों थे. एक 119 पन्नों का दस्तावेज़ पूरी तरह काला कर दिया गया था, जो संभवतः न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी से जुड़ा था.

आखिर क्यों बढ़ रही नाराज़गी?

पीड़ितों और सांसदों का आरोप है कि इस मामले में DOJ पारदर्शिता में नाकाम रहा है. Marina Lacerda, जो खुद को एप्स्टीन का शिकार बताती हैं. उन्होंने कहा कि फिर से लगता है कि न्याय प्रणाली हम लोगों को धोखा दे रही है. न्याय विभाग ने कहा है कि दस्तावेज किस्तों में जारी किए जाएंगे, लेकिन इसकी टाइम लिमिट नहीं दी गई. विभाग ने देरी का कारण बताया कि पीड़ितों की पहचान छिपाने में समय लग रहा है.

राजनीतिक असर

रिपब्लिकन ने क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर सवाल उठाए हैं, जिनमें वह माइकल जैक्सन और डायना रॉस के साथ दिख रहे हैं. वहीं डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की फोटो गायब होने पर पारदर्शिता की मांग की. साल 2019 में एपस्टीन पर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप लगे थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसने जेल में आत्महत्या कर ली. DOJ के पास 3.6 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड हैं, लेकिन अब तक जारी दस्तावेज़ अधूरे और कई हिस्सों में सेंसर किए गए हैं.

36 लाख से अधिक रिकॉर्ड

हाल ही में सार्वजनिक किए गए दस्तावेज न्याय विभाग के पास मौजूद संभावित लाखों पन्नों में से सिर्फ़ एक छोटा हिस्सा हैं. उदाहरण के लिए, डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने बताया कि मैनहटन के संघीय अभियोजकों के पास एपस्टीन और मैक्सवेल से जुड़े सेक्स ट्रैफिकिंग मामलों की जांच से संबंधित 36 लाख से अधिक रिकॉर्ड हैं, हालांकि इनमें से कई रिकॉर्ड पहले ही FBI द्वारा सौंपे गए दस्तावेज़ों की कॉपी हैं.

अब तक जारी किए गए कई दस्तावेज पहले से ही अदालत की फाइलों, संसदीय रिपोर्टों या सूचना के अधिकार (FOIA) के तहत सार्वजनिक हो चुके थे. लेकिन पहली बार ये सभी एक ही जगह मुफ्त में खोजने के लिए उपलब्ध कराए गए.
जो दस्तावेज़ नए थे, उनमें ज़रूरी संदर्भ की कमी थी. उदाहरण के लिए, 119 पन्नों का एक दस्तावेज़, जिस पर “ग्रैंड जूरी-एनवाई” लिखा था और जो संभवतः 2019 में एपस्टीन या 2021 में मैक्सवेल के खिलाफ संघीय सेक्स ट्रैफिकिंग जांच से जुड़ा था, पूरी तरह ब्लैक आउट कर दिया गया.

तस्वीरों पर सियासी घमासान

ट्रंप के रिपब्लिकन सहयोगियों ने क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर सवाल उठाए, जिनमें वह गायक माइकल जैक्सन और डायना रॉस के साथ दिख रहे थे. इसके अलावा एपस्टीन की तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें वह अभिनेता क्रिस टकर, केविन स्पेसी और टीवी न्यूजकास्टर वाल्टर क्रोनकाइट के साथ नजर आ रहे थे. लेकिन इन तस्वीरों में कोई कैप्शन नहीं था और यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ये लोग एप्स्टीन के साथ क्यों थे.

सबसे अहम खुलासे

अब तक जारी किए गए सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बताते हैं कि संघीय अभियोजकों के पास 2007 में एपस्टीन के खिलाफ एक मजबूत केस था, फिर भी उन्होंने उस पर आरोप नहीं लगाया. ग्रैंड जूरी की कार्यवाही के ट्रांसक्रिप्ट, जो पहली बार सार्वजनिक किए गए, में FBI एजेंटों की गवाही शामिल थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने कई लड़कियों और युवतियों से इंटरव्यू किए, जिन्होंने बताया कि उन्हें एपस्टीन के लिए सेक्स एक्ट के लिए पैसे दिए जाते थे. इनमें सबसे कम उम्र की लड़की 14 साल की थी और 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी.

एक लड़की ने जांचकर्ताओं को बताया कि जब उसने मालिश के दौरान एपस्टीन की हरकतों का विरोध किया, तो उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. एक अन्य महिला, जो उस समय 21 साल की थी, उसने भी ग्रैंड जूरी के सामने गवाही दी कि एप्स्टीन ने उसे 16 साल की उम्र में सेक्सुअल मसाज के लिए काम पर रखा था और बाद में उसने अन्य लड़कियों को भी इसी काम के लिए भर्ती किया. उसने कहा, “हर लड़की को लाने पर वह मुझे 200 डॉलर देता था. ज्यादातर लड़कियां मेरे हाई स्कूल की जान-पहचान वाली थीं. मैंने उन्हें यह भी कहा कि अगर वे नाबालिग हैं तो झूठ बोलें और कहें कि वे 18 साल की हैं. ”

अकोस्टा की सफाई

दस्तावेज़ों में एक इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल है, जो न्याय विभाग के वकीलों ने एक दशक बाद उस अमेरिकी अटॉर्नी अलेक्ज़ेंडर अकोस्टा से किया था, जिसने केस की निगरानी की थी और संघीय आरोप न लगाने का फैसला किया था. अकोस्टा, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल में श्रम सचिव थे, उसने कहा कि उन्हें चिंता थी कि जूरी एपस्टीन के आरोपियों पर विश्वास करेगी या नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि न्याय विभाग शायद इस मामले को संघीय स्तर पर लेने से हिचकिचा रहा था क्योंकि यह सेक्स ट्रैफिकिंग और वेश्यावृत्ति के बीच कानूनी सीमा पर था, जिसे आमतौर पर राज्य अभियोजक संभालते हैं.

अकोस्टा ने स्वीकार किया, “मैं यह नहीं कह रहा कि यह सही दृष्टिकोण था.” उन्होंने यह भी कहा कि आज जनता पीड़ितों को अलग नजरिए से देखेगी. पीड़ितों को शर्मिंदा करने के रवैये में काफी बदलाव आया है.”

पीड़ितों की प्रतिक्रिया

एपस्टीन की आरोप लगाने वाली मारिया फार्मर की वकील जेनिफर फ्रीमैन ने शनिवार को कहा कि उनकी मुवक्किल दस्तावेजों के जारी होने के बाद खुद को सही साबित हुआ महसूस कर रही हैं. फार्मर ने वर्षों तक यह साबित करने के लिए दस्तावेज़ मांगे थे कि एपस्टीन और मैक्सवेल के पास बच्चों के यौन शोषण की तस्वीरें थीं. फ्रीमैन ने कहा कि यह जीत भी है और त्रासदी भी. ऐसा लगता है कि सरकार ने बिल्कुल कुछ नहीं किया. भयानक चीजें हुईं और अगर उन्होंने थोड़ी भी जांच की होती, तो वे उसे रोक सकते थे.

