बांग्लादेश में तनावपूर्ण माहौल के बीच अमेरिकी एंबेसी ने जारी किया अलर्ट

बांग्लादेश कट्टरपंथी विचारधारा की आग में जल रहा है. अराजकता और हिंसा के माहौल के बीच बांग्लादेश नेशनल पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारीक रहमान की वतन वापसी हो रही है. इसे लेकर बांग्लादेश में अमेरिकी दूतावास ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है.

अलर्ट में क्या है

बांग्लादेश में स्थित अमेरिकी दूतावास ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा, "मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) ने 25 दिसंबर को सुबह 11:45 बजे ढाका में एक्सप्रेसवे (300 फीट रोड) और हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुलशन तक के रास्तों पर एक बड़ी सभा करने का प्लान बनाया है. यह सभा एक्टिंग चेयरपर्सन तारिक रहमान की वापसी के मौके पर होगी. भारी ट्रैफिक जाम की संभावना है."

अमेरिकी दूतावास ने नोटिफिकेशन में आगे लिखा, "इस समय ढाका या उसके आसपास यात्रा करने वाले लोगों को ज्यादा समय लेकर दूसरे रूट से जाने पर विचार करना चाहिए. हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अपने एयरलाइन टिकट और यात्रा के दस्तावेज साथ रखने चाहिए और पुलिस चेकपॉइंट पर उन्हें दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए. दूतावास का संचालन सामान्य रूप से चल रहा है."

बांग्लादेश सरकार को 24 घंटों का मिला अल्टीमेटम, फिर बढ़ सकती है हिंसा

अमेरिकी एंबेसी ने कहा कि इस समय अपनी तय यात्रा की समीक्षा करें और ज्यादा समय का ध्यान रखें. अगर आप ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने की योजना बना रहे हैं, तो एयरलाइन टिकट अपने पास रखें और पुलिस चेकपॉइंट पर उन्हें दिखाने के लिए तैयार रहें. अगर आप किसी बड़ी सभा, विरोध या प्रदर्शन के आसपास हैं, तो ज्यादा सावधानी बरतें. अपडेट के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखें.

बांग्लादेश में चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से भारी हिंसा देखने को मिल रही है. ढाका-8 के निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या करने के बाद से पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है. अलग-अलग जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं देखने को मिल रही हैं.