रूस-यूक्रेन युद्ध पर क्या आएगी गुड न्यूज? जेलेंस्की ने दी ये जानकारी

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि अमेरिका ने मियामी में यूक्रेनी और रूसी टीमों के बीच वार्ता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है. दोनों देशों के अधिकारी युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता के एक और दौर के लिए वहां एकत्रित हुए हैं.

जेलेंस्की ने कहा, "जहां तक ​​मुझे समझ आया है, उन्होंने इस प्रारूप का प्रस्ताव रखा है: यूक्रेन, अमेरिका, रूस." उन्होंने आगे कहा कि यूरोपीय देश भी उपस्थित हो सकते हैं और "पहले से हो चुकी बैठक के संभावित परिणामों को समझने के बाद इस तरह की संयुक्त बैठक आयोजित करना तर्कसंगत होगा."

रूस ने फिर किया हमला

इस बीच शनिवार को भी रूस के हमले जारी रहे. यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने शनिवार को बताया कि दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर रूसी मिसाइल हमले में आठ लोग मारे गए और 27 घायल हो गए. इसी बीच, क्रेमलिन का एक दूत लगभग चार साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा प्रस्तावित योजना पर बातचीत के लिए फ्लोरिडा जाने वाला था.

ये चर्चाएं ट्रंप प्रशासन के महीनों से चल रहे शांति प्रयासों का हिस्सा हैं, जिनमें इस सप्ताह की शुरुआत में बर्लिन में यूक्रेनी और यूरोपीय अधिकारियों के साथ बैठकें भी शामिल थीं. यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार ने शुक्रवार देर रात कहा कि उनके प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका में अमेरिकी और यूरोपीय सहयोगियों के साथ अलग-अलग बैठकें पूरी कर ली हैं.

जेलेंस्की को अमेरिका पर शक?

इस बीच, यूरोपीय संघ के नेताओं ने शुक्रवार को यूक्रेन को अगले दो वर्षों के लिए उसकी सैन्य और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की. जेलेंस्की ने कहा कि रूसियों के साथ बातचीत के बाद अमेरिका का रुख बहुत कुछ तय करेगा. पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, जेलेंस्की ने कहा कि "मुख्य प्रश्न यह है कि रूसियों के साथ परामर्श के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया देगा. इस समय, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज बाद में पता चल जाएगा."