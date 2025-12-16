कौन हैं डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली बहू बेटिना, 47 साल की उम्र में तीसरी बार ट्रंप जूनियर ने की सगाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर एक बार फिर शहनाई बजने वाली है और इसकी जानकारी खुद मिस्टर प्रेसिडेंट ने दी है. राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार, 15 दिसंबर की रात व्हाइट हाउस में चल रहे क्रिसमस पार्टी में सबको बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे यानी डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की सगाई रईशजादी बेटिना एंडरसन से हो गई है. द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 47 साल के ट्रंप जूनियर के प्रवक्ता एंड्रयू सुरबियन ने भी इस सगाई की पुष्टि की.

यहां गौरतलब है कि ट्रंप जूनियर पिछले महीने ही अपनी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन के साथ शादी में शरीक होने राजस्थान के उदरपुर आए हुए थे. यहां दोनों ने रणवीर सिंह के साथ झुमका गाने पर ठुमके लगाए थे.

तीसरी बार हुई ट्रंप जूनियर की सगाई

यह तीसरी बार है जब ट्रंप जूनियर की सगाई हुई है. उन्होंने सबसे पहले 2004 में अपनी पहली पत्नी वैनेसा को प्रपोज किया और 2005 में मार-ए-लागो में दोनों ने शादी कर ली. हालांकि यह शादी 13 साल बाद टूट गई. ट्रंप जूनियर ने 2018 में तलाक के लिए अर्जी दे दी.

इसके बाद ट्रंप जूनियर ने किम्बर्ली गुइलफॉय से सगाई थी. गुइलफॉय इस रिलेशनशिप के दौरान एक प्रमुख रिपब्लिकन सरोगेट थीं, और उन्होंने 2020 और 2024 के रिपब्लिकन सम्मेलनों में भाषण दिए थे. यानी वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के साथ करीब से जुड़ी थीं. हालांकि 2024 तक ट्रंप जूनियर और एंडरसन की निकटता के बारे में अटकलें चलने लगी थी. गुइलफॉय ने सितंबर में ग्रीस में अमेरिकी राजदूत के रूप में शपथ ली थी और पिछले महीने उन्हें एथेंस में पद संभालने के लिए भेजा गया था.

कौन हैं बेटिना एंडरसन?

एंडरसन एक सोशलाइट, मॉडल और इंफ्लूएंसर हैं. वो एक जाने-माने पाम बीच परिवार से आती हैं. उनके पिता, हैरी लॉय एंडरसन जूनियर, 1970 में अमेरिका के सबसे कम उम्र के बैंक अध्यक्ष बने थे. उन्होंने 26 साल की उम्र में वर्थ एवेन्यू नेशनल बैंक का कार्यभार संभाला था. वह अपने दान के लिए जाने जाते थे. उन्होंने अमेरिकन रेड क्रॉस सहित कई ऐसी संस्थाओं को फंड देने का काम किया, जो लोगों की मदद करती हैं. वह रेड क्रॉस के बोर्ड के सदस्य भी थे. 2013 में 70 वर्ष की आयु में अल्जाइमर से उनकी मृत्यु हो गई.

