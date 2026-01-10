क्या ICE एजेंट पर गाड़ी चढ़ा रही थीं रेनी गुड? मिनियापोलिस हत्या से जुड़ा नया वीडियो देखिए

अमेरिका के मिनियापोलिस में अमेरिकी महिला रेनी निकोल गुड की गोली मारकर हत्या का विरोध जोर शोर से हो रहा है. लोग इस घटना के खिलाफ सड़कों पर हैं. लेकिन अब यह मामला एक नया ही रंग लेते दिख रहा है. महिला को गोली मारे जाने से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को शेयर किया है राइट लाइन न्यूज के चीफ कंटेंट ऑफिसर एरिक डॉघर्टी ने. इस वीडियो में महिला इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) एजेंट को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती दिख रही है. ट्रंप ने भी पहले कुछ ऐसा ही दावा किया था.

मिनियापोलिस हत्या का नया वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि जब महिला ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, तब वह एजेंट ठीक उसके सामने था. वीडियो में इंजन की तेज आवाज सुनाई दे रही है. इसके बाद आईसीई एजेंट ने अपनी बंदूक से गोली चला दी. एरिक का कहना है कि यह मामला साफ तौर पर आत्मरक्षा का है. जैसे-जैसे इस घटना से जुड़े वीडियो सामने आ रहे हैं, यह और साफ होता जा रहा है कि वामपंथियों ने झूठ बोला और वे गलत हैं. वह ICE के साथ खड़े हैं.

🚨 JUST IN: NEW POV FOOTAGE released of the Minneapolis ICE agent that shot and killed woman who tried to run him over with her vehicle



He was DIRECTLY IN FRONT of the car as she floored it, you can hear the engine rev up



The agent then discharged his firearm.



CLEAR CUT, CASE… pic.twitter.com/lpYXL3IPfm — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 9, 2026

रेनी निकोल की हत्या का हो रहा विरोध

बता दें कि मिनियापोलिस शहर में रेनी निकोल मैकलिन गुड नाम की एक महिला की हत्या के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं. रेनी की हत्या का आरोप अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) के एक अधिकारी पर लगा है. इस मामले की जांच अब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के हाथ में है.

क्या है मिनेसोटा के अधिकारियों का आरोप?

वहीं मिनेसोटा के अधिकारियों का आरोप है कि उन्हें जांच से रोक दिया गया है. इस तरह वहां संघीय और प्रांतीय अधिकारी इस मामले की जांच को लेकर आमने-सामने हैं. मारी गई महिला अमेरिकी नागरिक थी. रेनी की हत्या के विरोध में अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे है. लोग सड़कों पर उतर आए हैं.

महिला को कार में मारी गई थी गोली

तीन बच्चों की मां रेनी निकोल मैकलिन गुड को बुधवार को उनकी कार में गोली मार दी गई थी. राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि महिला ने आईसीई अधिकारी को कुचल दिया था. अब ऐसा ही दावे वाला एक वीडियो सामने आया है.

अधिकारी ने महिला पर चलाई गोली

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया था कि नकाबपोश अधिकारी महिला की कार के पास आता है. वह अन्य गाड़ियों को निकलने का इशारा कर रही थी, जैसे ही एक अधिकारी ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, कार थोड़ा पीछे जाती है और फिर आगे बढ़ गई. इस दौरान अधिकारी ने गोली चला दी. इस वीडियो में यह नहीं दिखा कि कार ने किसी अधिकारी को टक्कर मारी हो.

