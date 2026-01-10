विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या ICE एजेंट पर गाड़ी चढ़ा रही थीं रेनी गुड? मिनियापोलिस हत्या से जुड़ा नया वीडियो देखिए

तीन बच्चों की मां रेनी निकोल मैकलिन गुड को बुधवार को उनकी कार में गोली मार दी गई थी. राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि महिला ने आईसीई अधिकारी को कुचल दिया था. अब ऐसा ही दावे वाला एक वीडियो सामने आया है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या ICE एजेंट पर गाड़ी चढ़ा रही थीं रेनी गुड? मिनियापोलिस हत्या से जुड़ा नया वीडियो देखिए
अमेरिकी महिला की हत्या मामले में नया वीडियो.
  • मिनियापोलिस में रेनी निकोल गुड की हत्या के खिलाफ जनता ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए
  • हत्या का आरोप आईसीई अधिकारी पर है. मामले की जांच एफबीआई कर रही है
  • नया वीडियो सामने आया है जिसमें महिला आईसीई एजेंट को अपनी कार से कुचलने की कोशिश करती दिख रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
वाशिंगटन:

अमेरिका के मिनियापोलिस में अमेरिकी महिला रेनी निकोल गुड की गोली मारकर हत्या का विरोध जोर शोर से हो रहा है. लोग इस घटना के खिलाफ सड़कों पर हैं. लेकिन अब यह मामला एक नया ही रंग लेते दिख रहा है. महिला को गोली मारे जाने से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो को शेयर किया है राइट लाइन न्यूज के चीफ कंटेंट ऑफिसर एरिक डॉघर्टी ने. इस वीडियो में महिला इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) एजेंट को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती दिख रही है. ट्रंप ने भी पहले कुछ ऐसा ही दावा किया था.

ये भी पढ़ें- रेनी गुड की हत्या पर सड़कों उतरे लोग, जांच के नाम पर अधिकारी ही आमने-सामने, समझें पूरा मामला

मिनियापोलिस हत्या का नया वीडियो

 वीडियो में देखा जा सकता है कि जब महिला ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, तब वह एजेंट ठीक उसके सामने था. वीडियो में इंजन की तेज आवाज सुनाई दे रही है. इसके बाद आईसीई एजेंट ने अपनी बंदूक से गोली चला दी. एरिक का कहना है कि यह मामला साफ तौर पर आत्मरक्षा का है. जैसे-जैसे इस घटना से जुड़े वीडियो सामने आ रहे हैं, यह और साफ होता जा रहा है कि वामपंथियों ने झूठ बोला और वे गलत हैं. वह ICE के साथ खड़े हैं.

रेनी निकोल की हत्या का हो रहा विरोध

 बता दें कि मिनियापोलिस शहर में रेनी निकोल मैकलिन गुड नाम की एक महिला की हत्या के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं. रेनी की हत्या का आरोप अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) के एक अधिकारी पर लगा है. इस मामले की जांच अब फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के हाथ में है. 

क्या है मिनेसोटा के अधिकारियों का आरोप?

वहीं मिनेसोटा के अधिकारियों का आरोप है कि उन्हें जांच से रोक दिया गया है. इस तरह वहां संघीय और प्रांतीय अधिकारी इस मामले की जांच को लेकर आमने-सामने हैं. मारी गई महिला अमेरिकी नागरिक थी. रेनी की हत्या के विरोध में अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे है. लोग सड़कों पर उतर आए हैं. 

महिला को कार में मारी गई थी गोली

तीन बच्चों की मां रेनी निकोल मैकलिन गुड को बुधवार को उनकी कार में गोली मार दी गई थी. राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि महिला ने आईसीई अधिकारी को कुचल दिया था. अब ऐसा ही दावे वाला एक वीडियो सामने आया है.

अधिकारी ने महिला पर चलाई गोली

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया था कि नकाबपोश अधिकारी महिला की कार के पास आता है. वह अन्य गाड़ियों को निकलने का इशारा कर रही थी, जैसे ही एक अधिकारी ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, कार थोड़ा पीछे जाती है और फिर आगे बढ़ गई. इस दौरान अधिकारी ने गोली चला दी. इस वीडियो में यह नहीं दिखा कि कार ने किसी अधिकारी को टक्कर मारी हो.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
US Murder, Donald Trump, Minneapolis Accident, ICE Agent Shooting, Us Murder New Video
Get App for Better Experience
Install Now