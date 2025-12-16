चीन में वाइपर जैसे जहरीले सांप पाल रहे युवा, ऑनलाइन ऑर्डर देकर मंगवा रहे, जानिए क्यों GEN Z में चढ़ा ये शौक

- चीन में डिजनी की फिल्म जूटोपिया 2 के प्रभाव से युवाओं में जहरीले और रंगीन सांपों को पालने का क्रेज बढ़ा है
- फिल्म में सांप के कैरेक्टर को सकारात्मक और आकर्षक रूप में दिखाया गया है जिससे युवाओं का रुझान बढ़ा
- जहरीले सांप पालना खतरनाक है क्योंकि वे मालिक और परिवार के साथ दूसरों के लिए सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करते हैं
चीन के युवाओं के बीच आजकल जहरीले सांपों को खरदीने का क्रेज खूब चल रहा है. शायद आपको लगे कि इसके पीछे की वजह यह है कि वहां सांप को बड़े पैमाने पर खाया जा रहा हो, जैसा कि चीन को लेकर अक्सर एक खास अवधारणा बनाई जाती है. लेकिन वजह यह तो एकदम नहीं है. दरअसल चीन के यह युवा अमेरिका में बनी डिजनी फिल्म जूटोपिया 2 (Zootopia 2) को देखने के बाद सांपों के दिवाने हो गए हैं, वो भी एक खास तरह के सांपों को लेकर उनका प्यार उमड़ रहा है, इन रंगीन और बहुत जहरीले सांपों को खरीदकर वो अपना पालतू बना रहे हैं. हालात तो यह है कि मार्केट में खास तरह के सांपों की कमी पैदा हो गई है.
दरअसल एनिमेशन फिल्म जूटोपिया 2 में एक नया कैरेक्टर आया है, जिसका नाम गैरी डीस्नेक है. यह कैरेक्टर दक्षिण पूर्व देशों में पाए जाने वाले एशियाई नाग से प्रेरित माना जा रहा है. CNN की रिपोर्ट के अनुसार चीन में रहने वाले क्यूई वेइहाओ ने हाल ही में इस फिल्म के रिलीज होने के बाद एक सुंदर, अत्यधिक जहरीला, नीले रंग का सांप खरीदा है. उसे अपना पालतू बनाया है.
इस एनिमेशन फिल्म में सांप वाले कैरेक्टर यानी गैरी डीस्नेक को ह्यू क्वान ने अपनी आवाज दी है. फिल्म देखने वाले बताते हैं कि फिल्म में सांप के चरित्र को बहुत सकारात्मक और मनमोहक दिखाया गया है. बॉक्स ऑफिस पर अब तक 3.55 बिलियन युआन ($503 मिलियन) से अधिक की कमाई के साथ यह फिल्म चीन की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी एनीमेशन फिल्म बन गई है. इससे पहले यह रिकॉर्ड 2016 में रिलीज हुई पहली "जूटोपिया" फिल्म के नाम ही थी, यानी फिल्म के पहले पार्ट के नाम.
चीन में कई ऐसे जहरीले सांप लोग ऑर्डर करके मंगाते हैं. CNN की रिपोर्ट के अनुसार चीना का कानून कहता है कि "विभिन्न जीवित जानवरों" या "जहरीले खतरनाक वस्तुओं" को कूरियर करना प्रतिबंधित है, लेकिन इंडोनेशियाई पिट वाइपर को पालना अवैध नहीं है. ऐसे में लोग या तो चोरी छिपे इन जहरीले सांपों को ऑनलाइन छिपा कर मंगा रहे हैं या फिर खुद दुकान पर जाकर खरीद रहे हैं. सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार जब उसने बीते शुक्रवार को जांच किया तो पाया कि चीन में ब्लू पिट वाइपर (जहरीला सांप) अब प्रमुख चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है. लेकिन अभी भी जेडी - चीन के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर यह बिक रहा है.
कितना खतरनाक है यह जानवर
अब बात ब्लू पिट वाइपर की. इसका साइंटिफिक नाम ट्राइमेरेसुरस इंसुलरिस है और इसे ब्लू इंसुलरिस या व्हाइट-लिप्ड आइलैंड पिट वाइपर भी कहा जाता है. यह हद से अधिक विषैला होता है. इसमें शक्तिशाली हेमोटॉक्सिक जहर होता है जो गंभीर दर्द, सूजन और खून बहने का कारण बनता है. वैसे मार्केट में उपलब्ध एंटीवेनम के कारण इसकी काटने से मनुष्यों में मौतें दुर्लभ हैं, लेकिन फिर भी इसके काटने से गंभीर ऊतक क्षति (टिश्यू लॉस) या अंगों की हानि हो सकती है.
