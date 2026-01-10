प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे, जहां वे सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे. पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे. इसके बाद वे शौर्य यात्रा में भी शामिल होंगे. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज SIR पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. वहीं कांग्रेस आज जीरामजी के खिलाफ देशभर में MGNREGA बचाओ आंदोलन की शुरुआत करेगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल बेचने के लिए तैयार है. रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आई है कि ट्रंप अगले महीने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से मुलाकात कर सकते हैं. देश-दुनिया का हर अपडेट यहां पढ़ें.

LIVE UPDATES...