प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे, जहां वे सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे. पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे. इसके बाद वे शौर्य यात्रा में भी शामिल होंगे. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज SIR पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. वहीं कांग्रेस आज जीरामजी के खिलाफ देशभर में MGNREGA बचाओ आंदोलन की शुरुआत करेगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल बेचने के लिए तैयार है. रिपोर्ट के हवाले से खबर सामने आई है कि ट्रंप अगले महीने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो से मुलाकात कर सकते हैं. देश-दुनिया का हर अपडेट यहां पढ़ें.
ये भी पढे़ं- हस्तक्षेप के लिए तैयार रहें, एक घंटे में लोग सड़कों पर... ईरान के निर्वासित प्रिंस की ट्रंप से गुहार
LIVE UPDATES...
पाकिस्तान के सिंध में एक हिंदू मजदूर की निर्मम हत्या के बाद अल्पसंख्यक हिंदू और मानवाधिकार समूह सिंध में पाकिस्तानी संघीय और स्थानीय सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
नूर अहमद नूर दिल्ली अफगान दूतावास ते CDA नियुक्त
अफ़गान तालिबान इस्लामिक अमीरात ने नूर अहमद नूर को नई दिल्ली स्थित अफ़गानिस्तान दूतावास का चार्ज डी'अफेयर्स (सीडीए) नियुक्त किया है.
वेनेजुएला का तेल बेचने के लिए अमेरिका तैयार-ट्रंप
वेनेजुएला में तेल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, " ज़रूरी क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए हमारी बड़ी तेल कंपनियां कम से कम 100 बिलियन डॉलर खर्च कर रही हैं. वेनेजुएला भी इस बात पर सहमत हो गया है कि अमेरिका तुरंत 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल की रिफाइनिंग और बिक्री शुरू करेगा जो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं.
भारत की नीतियों ने विकास को नयी रफ्तार दी: शक्तिकांत दास
व्यापार शुल्क के बढ़ते खतरों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की नीतियों और सुधारों के कारण भारत एक ऐतिहासिक यात्रा की दहलीज पर है और परिस्थितियां उसके पक्ष में हैं.
कांग्रेस आज से शुरू करेगी 'मनरेगा बचाओ आंदोलन'
कांग्रेस नई ग्रामीण रोजगार योजना वीबी-जी राम जी अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत शनिवार से असम में अपना ‘मनरेगा बचाओ आंदोलन' शुरू करेगी.
पीएम मोदी 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में होंगे शामिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' में शामिल होंगे. इस दौरान सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक आयोजित की जाएगी. यह जानकारी शुक्रवार को गुजरात सरकार के प्रवक्ता एवं मंत्री जीतू वाघाणी ने दी.