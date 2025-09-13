विज्ञापन
पति की विरासत को मरने नहीं दूंगी... चार्ली किर्क की पत्‍नी एरिका का इमोशनल मैसेज

एरिका ने 2021 में चार्ली किर्क से शादी की थी और इनकी एक तीन साल की बेटी और एक साल का बेटा है. पति की हत्‍या के बाद एक पॉडकास्‍ट के दौरान एरिका ने कहा- तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने इस पत्नी के अंदर कितनी आग जला दी है.

चार्ली किर्क ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन के दौरान समर्थन जुटाने में मदद की थी
  • यूटा के एक विश्वविद्यालय में दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
  • एरिका ने पति की विरासत को खत्म नहीं होने देने का संकल्प लिया और आंदोलन को आगे बढ़ाने का वादा किया.
  • हत्यारे टायलर रॉबिन्सन को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ चार्ली किर्क की हत्या का आरोप लगा है.
यूटा के एक विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई. चार्ली किर्क की पत्नी एरिका किर्क इस घटना के बाद गहरे सदमे में थी. पति की हत्‍या के 2 दिन बाद शुक्रवार को वह इस सदमे से थोड़ा उबरीं और उन्‍होंने कहा कि वह- चार्ली किर्क की विरासत को खत्‍म नहीं होने देंगी. एरिका ने पति के पॉडकास्ट होस्ट करने वाले प्रोग्राम में बोलते हुए कहा कि उन्हें अमेरिका और प्रकृति से बेहद प्यार था.

एरिया ने भावुक होते हुए कहा, 'लेकिन सबसे बढ़कर, चार्ली अपने बच्चों से प्यार करते थे, और वह मुझे पूरे दिल से प्यार करते थे.' उन्होंने कानून प्रवर्तन अधिकारियों का धन्यवाद किया "जिन्होंने मेरे पति के हत्यारे को पकड़ने के लिए अथक प्रयास किया।" उन्होंने टायलर रॉबिन्सन का नाम लिए बिना "मेरे पति की हत्या के ज़िम्मेदार अपराधियों" को भी एक संदेश भेजा, जो 31 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में हिरासत में है।

एरिका ने 2021 में चार्ली किर्क से शादी की थी और इनकी एक तीन साल की बेटी और एक साल का बेटा है. पॉडकास्‍ट के दौरान एरिका ने कहा, 'तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने इस पत्नी के अंदर कितनी आग जला दी है. इस विधवा की चीखें दुनिया भर में युद्धघोष की तरह गूंजेंगी.' उन्होंने ट्रंप का भी धन्यवाद किया और कहा कि उनके पति राष्ट्रपति से बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने उनके काम को जारी रखने का संकल्प लिया, उनके कैंपस दौरे, रेडियो शो और पॉडकास्ट को जारी रखा.

बेटी ने पूछा- 'पापा कहां हैं?'

एरिका ने ट्रंप से कहा, 'आपने उनका बहुत अच्छा साथ दिया, जैसा उन्होंने आपका दिया.' उन्होंने अपनी बेटी के बारे में एक भावुक किस्सा भी शेयर किया. एरिका ने बताया, 'पापा कहां हैं?' बेटी ने उनसे पूछा. 
एरिका ने पूछा, 'सिर्फ तीन साल की बच्ची को मैं इस सवाल का क्‍या जवाब दे सकती हैं?'
बेटी के सवाल का जवाब देते हुए एरिका ने कहा, 'बेबी, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं. चिंता मत करो, वह जीसस के साथ काम पर गए हैं, ताकि तुम्हारा ब्लूबेरी बजट ला सकें.' 

एरिका ने दिवंगत पति को वादा करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं वादा करती हूं कि तुम्हारी विरासत को कभी मरने नहीं दूंगी.' उन्होंने कहा कि वह उनके आंदोलन को 'इस देश की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि' बनाएंगी. अराजकता, संदेह और अनिश्चितता से भरी इस दुनिया में, मेरे पति की आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी. 

कैसे हुई ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्‍या? 

चार्ली किर्क ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन के दौरान युवा मतदाताओं के बीच समर्थन जुटाने में मदद की थी. 31 वर्षीय किर्क बुधवार को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कैंपस कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, तभी अचानक गोली चली. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई. किर्क देश के सबसे प्रमुख रूढ़िवादी छात्र संगठन टर्निंग पॉइंट यूएसए (टीपीयूएसए) के संस्थापक थे. उन्होंने 2012 में 18 साल की उम्र में एरिजोना स्थित इस समूह की शुरुआत की और इसे अमेरिकी कॉलेजों में 800 से ज्यादा शाखाओं के साथ एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया.

